Cremonini e Maneskin aprono l’estate in musica di Lignano

Cesare Cremonini e i Måneskin, bastano questi due nomi per capire che per Lignano Sabbiadoro sarà finalmente di nuovo un’estate all’insegna di una delle sue più belle tradizioni: i grandi eventi con artisti apprezzati in tutto il mondo. Dopo le difficoltà degli ultimi due anni legate agli spettacoli, appena è stato possibile ridare respiro alla progettualità, la località friulana, nota per i concerti e i festival culturali, non ha perso tempo e ha dato vita a un cartellone a dir poco stellare!

E se si inizia con due nomi incredibili come, appunto, Cremonini, in cartellone il 9 giugno, e quello della band romana che sta conquistando il mondo (23 giugno), il finale non è da meno: l’estate dei grandi artisti lignanesi si concluderà, infatti, il 27 agosto con Drusilla Foer e con il suo “Eleganzissima Estate”.

L’intero calendario è di quelli che si mettono fortemente in evidenza, anche grazie a una programmazione costruita con intelligenze e capacità di visione per dare proprio a tutti la possibilità di godersi una serata di grande spettacolo, con la piacevolezza e la spensieratezza che solo l’estate al mare può dare. Degna di nota anche la qualità degli appuntamenti gratuiti.

Terzo nome, ma solo in senso cronologico e non certo per importanza, è quello di Jovanotti, artista che ha con Lignano un legame speciale e che dopo i concerti del 2019 torna nella località, il 2 e il 3 luglio, con ben due date del suo Jova Beach Party 2. Sarà un evento adatto proprio a tutti e un’area sarà riservata ai bambini. Divertente anche la possibilità di fare il bagno a pochi passi dal palco!

Dopo di lui, nome da segnalare è quello di un talento poliedrico, raffinato e ironico quale quello di Neri Marcorè: ospite della rassegna gratuita Lignano Summer Live Festival, con il suo concerto “Le mie canzoni altrui”, si esibirà il 9 luglio. Altri nomi importanti di questa bellissima rassegna sono Noemi (9 luglio), Irene Grandi (12 agosto) e l’attore Andrea “Pojana” Pennacchi (17 agosto).

Non mancheranno soddisfazioni anche per chi ama i concerti live con un’orchestra protagonista: Paolo Belli si esibirà con la sua Big Band il 10 agosto; il 13 agosto sarà invece la volta della grande musica di Morricone con l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, che, insieme al solista e direttore Roberto Fabbriciani e al soprano Susanna Rigacci, farà risuonare molte colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo mondiale.

Altra tornata da non perdere è quella di Nottinarena, all’Arena Alpe Adria, con Cosmo (19 agosto), Eugenio in via di gioia (20 agosto), Coez (21 agosto), Psicologi (26 agosto) e il gran finale di Drusilla Foer (27 agosto).

Questi sono solo alcuni degli eventi e come per ogni estate d’oro lignanese che si rispetti torneranno anche il il Festival Letterario dedicato a Hemingway (16-19 giugno), il concerto all’alba per il solstizio (21 giugno) o grandi show come The Magic of Abba (28 luglio).

Non c’è che dire, oltre che per il suo mare, l’immensa pineta e bellezze naturalistiche come la laguna alle sue spalle, Lignano è una meta perfetta per una lunga vacanza o un piacevole break anche per la musica e la cultura. Con un grande appuntamento già in programma per l’anno prossimo: il mega concerto di Tiziano Ferro del 7 giugno 2023!