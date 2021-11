Prende il via questo lunedì 22 novembre il progetto “Crescere insieme con la musica – laboratori dal classico al pop” promosso dall’ISIS Dante Alighieri in collaborazione con l’Accademia Musicale Città di Gorizia.



Il progetto è stato presentato giovedì 18 novembre in una conferenza stampa che ha visto presenti la dirigente scolastica del polo liceale goriziano Giovanna Petitti , la vicepresidente della Fondazione Carigo, finanziatrice dell’opera, Elisabetta Feresin nonché Silvano Colugnati e Carlo Grandi rispettivamente presidente e direttore artistico dell’ Accademia Musicale. L’iniziativa vuole rispondere alla diffusa domanda di educazione musicale dei giovani nella consapevolezza che una maggiore attenzione critica verso tale linguaggio possa contribuire alla formazione complessiva degli adolescenti ampliando l’offerta formativa della scuola.



Saranno cinque i laboratori che saranno proposti agli studenti del polo liceale e nei quali saranno di volta in volta accostate e confrontate le espressioni tipiche della musica giovanile (pop, rock, jazz…) con la tradizione della musica classica barocca e romantica. Gli incontri inizieranno appunto lunedì 22 novembre con il laboratorio La voce e il corpo che sarà tenuto dalla direttrice Manuela Marussi e dal suo gruppo vocale Freevoices. Lunedì 29 novembre sarà la volta di La chitarra dal classico al rock con il maestro Fulvio Sain, quindi venerdì 3 dicembre seguirà l’incontro su L’evoluzione della canzone: dal lied al pop affidato a Gianni Del Zotto e Francesco Imbriaco. Ancora venerdì, questa volta il 10 dicembre, i violinisti Carlo e Laura Grandi assieme all’ensemble strumentale dell’orchestra Thomas Schippers tratteranno il tema Dal Barocco al Barock per un interessante excursus da Vivaldi ai Coldplay. Infine lunedì 10 dicembre il clarinettista Sebastiano Marzullo accompagnato al pianoforte da Hiromi Arai terrà una lezione concerto dal titolo Il clarinetto dal classico al jazz. Gli incontri aperti a tutti gli allievi del polo liceale di Gorizia che oltre ai due licei Slataper ospita anche il Liceo Classico Dante Alighieri e lo scientifico Duca degli Abruzzi , si svolgeranno presso l’aula magna dello Slataper dalle ore 14.30 alle ore 16.30.