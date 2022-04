Cristina D'Avena a Bibione per la 'Maratona della pallavolo'

Quale colonna sonora migliore per accompagnare il più partecipato torneo di Beach Volley al mondo, se non l’intramontabile sigla di “Mila e Shiro”, la serie animata che ha appassionato intere generazioni di pallavolisti – e non solo – a ogni latitudine? Sui campi della AeQuilibrium Beach Volley Marathon di Bibione (Venezia, 13-15 maggio) arriva per la prima volta Cristina D’Avena, la regina delle sigle italiane dei cartoni che sarà protagonista di una divertente serata in cui tornare teenager.



L’appuntamento è per venerdì 13 maggio, quando la cantante bolognese si esibirà nel party che, come da tradizione, conclude ognuna delle giornate sportive che andranno in scena sugli oltre trecento campi da gioco allestiti sull’arenile veneto. Una festa on the beach e sulle note delle più indimenticabili hit degli anime anni Ottanta, Novanta e Duemila, con gli atleti a fare da inedito coro alla stella dello Zecchino d’Oro che, in 40 anni di carriera, ha venduto oltre sette milioni di dischi e inciso più di 700 brani.



La mitica maratona del beach volley è pronta a sbarcare a Bibione, la spiaggia più grande d’Italia, e per la prima volta ospiterà contemporaneamente anche la Beach ParaVolley Marathon, il primo torneo italiano di pallavolo sulla sabbia nella versione standing e sitting: una conferma che lo sport abbatte ogni barriera, visto che sullo stesso campo da gioco si potranno sfidare – fianco a fianco – appassionati di qualsiasi livello, con e senza disabilità.