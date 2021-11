Crocevie, la storia di Giulio Savorgnan a Povoletto

Prima dell'ultima tappa, che non poteva non toccare la città stellata, Crocevie art music festival, seguendo sempre le orme di Giulio Savorgnan, approda venerdì 19 novembre alle 20.30 all'auditorium di Povoletto.



L'inedito e romantico percorso messo a punto dall'associazione goriziana Examina che si snoda in alcuni dei luoghi simbolo del grande ingegnere friulano del Cinquecento, infatti, sta per concludersi e, come di consueto, proporrà riflessioni, aneddoti, racconti di colui al quale si deve la fortificazione di Palmanova. Lo farà, come sempre, grazie al libro "Giulio Savorgnan – Il gentiluono del Rinascimento e le forzezze della Serenissima" scritto da Alberto Vidon e Flavia Valerio e pubblicato da Gaspari Editore con la prefazione di Alessandro Barbero e la postfazione di Angelo Floramo.



Assieme agli autori, a fare da contrappunto musicale, in un altro viaggio parallelo, stavolta musicale, sarà la pianista Maria Iaiza che proporrà un repertorio di musica contemporanea dalla prima metà del '900 ad oggi. Avvicinatasi giovanissima allo studio del pianoforte sotto la guida di Maria Puxeddu e proseguendo poi con Giovanni Baffero al Conservatorio Tomadini di Udine, Maria Iaiza si è esibita su diversi palcoscenici nazionali e internazionali oltre ad aver vinto numerosi premi in altrettanti festival italiani ed europei.



La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo associazione.examina@gmail.com o consultare la pagina Facebook dell'associazione.