Crowdfunding per 'Langobardi - Alboino e Romans'

Invicti Lupi, impegnata nella produzione della docufilm "Langobardi - Alboino e Romans", presenta il terzo teaser di questo importante progetto di valorizzazione storica riguardante l'epico scontro tra il principe longobardo Alboino e il principe gepida Turismodo, una battaglia dalla quale emerse la figura dell'eroe Alboino.



"Langobardi necessita dell'aiuto e del sostegno di chiunque creda come noi nell'importanza di dare valore e testimonianza alla storia dei nostri territori – spiegano gli ideatori del progetto -. Abbiamo creato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Gofoundme (https://gf.me/u/y9fk3p). Tutti i sostenitori verranno citati nel docufilm e riceveranno un ringraziamento e un regalo per l'aiuto offerto”.



Il progetto di valorizzazione storico-culturale-turistica del nostro territorio regionale è prodotto dall'Associazione Invicti Lupi e Matteo Grudina, la regia è affidata al regista Simone Vrech e Base2 video factory, inoltre il docufilm si avvale delle preziose attrezzature cinematografiche dell'azienda BL2Store e della direzione alle coreografie e recitazioni di Sandra Lopez Cabrera.



"Langobardi - Alboino e Romans" ha il supporto e il patrocinio della Regione Fvg, del comune di Romans d'Isonzo, del Consiglio Regionale Fvg, di Promoturismo Fvg, dell'Agenzia Regionale per la lingua Friulana (Arlef), della Bcc di Staranzano e Villesse, della Fondazione Carigo, del Comune di Cormons, del comune di San Floriano del Collio, del comune di Ragogna.“La speranza è che questo importante progetto di valorizzazione storico-culturale del nostro territorio possa far convergere su di sé altri sostegni e aiuti, sia dal campo pubblico sia da quello privato, così da poter crescere maggiormente in qualità e poter divenire un efficace strumento di divulgazione storica da utilizzare nelle scuole, nelle reti museali, nel settore turistico e in quello domestico”.Sul canale youtube dell'Associazione Invicti Lupi sono presenti i precedenti due teaser del docufilm ai seguenti link:“L'obiettivo di '' sarà il far riscoprire, conoscere e apprezzare alla popolazione le nostre radici e la nostra identità, valorizzando il nostro passato storico e rendendolo fruibile alle generazioni presenti e future con tutti gli strumenti a nostra disposizione – proseguono da Invicti Lupi -. Il cinema mescolato ed amalgamato all'approfondimento ed alla divulgazione storica diverrà uno strumento efficace che porterà lo spettatore a rimanere affascinato e coinvolto da ciò che vedrà, in questo modo si potrà raggiungere l'obiettivo di scatenare nel suo animo un'emozione e un interesse che lo porteranno ad approfondire la sua ricerca storica”.Il docufilm verrà tradotto in diverse lingue () al fine di avere un'ampia diffusione europea e verrà sottotitolato anche in lingua italiana così da favorire anche la fascia di popolazione non udente.