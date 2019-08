Cultura, turismo e transfrontalierità attraverso la musica e i balli folk

Folklore è cultura, folklore è turismo, folklore è transfrontalierità. Questi i valori fondamentali che Etnos ha voluto trasmettere oggi durante la conferenza stampa di presentazione del 49° Festival Mondiale del Folklore in programma a Gorizia dal 22 al 25 agosto. Principi condivisi anche dal Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e dall’Assessore alla Cultura, Fabrizio Oreti.



“Il Festival Mondiale del Folklore è un evento storico della città – ha sottolineato il Sindaco – e ad Etnos va riconosciuta la capacità di rinnovarsi di anno in anno con grande entusiasmo attraendo migliaia di persone. Sono rare le realtà che possono vantare il traguardo dei 49 anni”. Gli ha fatto eco l’Assessore Oreti che ha evidenziato quanto Etnos “sia un esempio del fermento culturale positivo che sta coinvolgendo la città negli ultimi anni. Siete il nostro braccio operativo che contribuisce in modo concreto all’incremento del turismo”.



Presenti alla conferenza stampa anche il presidente dell’UGF (Unione Gruppi Folkloristici FVG) Giovanni Bressan, il vicepresidente della CCIAA Venezia Giulia Gianluca Madriz e il Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CaRiGo, Roberto Martinelli. Unanime il messaggio sull’importanza della raggiunta transfrontalierità dell’evento. Per Bressan, l’auspicio è che “la collaborazione con Nova Gorica si consolidi negli anni”, mentre per Madriz “sinergia significa aprirsi. Etnos ha dimostrato la capacità di accogliere le sfide, ha sottolineato il vicepresidente, la prossima sfida è sicuramente una forte integrazione in vista del 50° anno del Festival nel 2020”. Roberto Martinelli ha voluto confermare il supporto della Fondazione CaRiGo “vicina a tutte quelle iniziative che danno risalto al territorio con una conseguente ricaduta economica. Dobbiamo garantire il futuro con i giovani e qui ne vedo numerosi, carichi di energie ed entusiasmo”, ha concluso Martinelli.



“Quest’anno abbiamo voluto dare all’evento anche una veste transfrontaliera” – ha evidenziato il presidente Stefano Minniti. “La collaborazione con Nova Gorica è fondamentale, anche in vista della candidatura delle due città a Capitale Europea della Cultura 2025. Abbiamo trovato subito la massima disponibilità e siamo certi che questo esordio consoliderà la nostra collaborazione”, ha affermato il presidente.



Anteprima – Quest’anno sarà la città di Gorizia a godere dell’anteprima della kermesse. Già nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto a partire dalle ore 18.00, nelle zone di via Garibaldi e dei Giardini Pubblici si diffonderanno i ritmi e le danze di alcuni gruppi protagonisti dell’edizione numero 49 del Festival.



Serata transfrontaliera – Musica e balli nel centro di Nova Gorica venerdì 23 agosto a partire dalle ore 20.30. Saranno i gruppi di CUBA e SUDAFRICA a danzare nell’arena dietro la sede del Comune di Nova Gorica (in caso di maltempo l’esibizione si svolgerà nell’atrio del Comune).



Capriva del Friuli e Grado, sinergia con il territorio – In occasione dei festeggiamenti in cartellone per il 90° anno di attività del gruppo folkloristico Michele Grion di Capriva del Friuli, giovedì 22 dalle 21.00 i gruppi di PERÙ e KAMCHATKA balleranno nel centro civico del paese (in caso maltempo nella sala parrocchiale). Lunedì 26 agosto a Grado, in collaborazione con Sogit, dalle ore 21 il gruppo di CUBA animerà la zona pedonale da piazza Duca D'Aosta a Campo dei Patriarchi con una piccola parata.



Etnos per il sociale – Continuano gli appuntamenti del folklore per allietare le giornate nelle case di riposo cittadine ed in alcune sedi di associazioni di volontariato. Musica e balli giovedì 22 agosto nella sede dell’associazione Cuore Amico e venerdì 23 nelle residenze per anziani Villa San Giusto, Villa Verde e Angelo Culot.



Gruppi – Potremo ammirare: Spandan Sanskrutik Trust dall’INDIA, Te Toa Vii Fenua dalle ISOLE MARCHESI (Polinesia Francese), Umuzi Wenkosi Zulu Folklore Dance Ensemble dal SUDAFRICA, Compañía Folklórica Camagua da CUBA, Trim The Velvet dall’IRLANDA DEL NORD, Associazione Folklorica “Città di Matelica” dall’ITALIA, Eygunychvan dalla KAMCHATKA (Federazione Russa), Compañía de Danza Y Música “Tradiciones-Perù” dal PERÙ.



Congresso di Tradizioni Popolari – Il 45° Congresso di Tradizioni Popolari aprirà i lavori sabato 24 agosto nella sala Dora Bassi di via Garibaldi con inizio alle ore 9.00. Verterà sul tema “Non solo Carnevale: le maschere nel folklore e nelle arti tradizionali”. Verrà approfondito il significato delle maschere e la loro funzione attraverso la danza, la musica e i valori culturali specifici della società.



Parata –Domenica 25 agosto la 54^ Parata Folkloristica Internazionale prenderà il via alle ore 17.00 dal parco della Rimembranza. Qui si raduneranno tutti i gruppi folkloristici in gara, i gruppi regionali e quelli della vicina Slovenia. La sfilata si concluderà in piazza Cesare Battisti con le premiazioni e la consegna dei diplomi di partecipazione, la targa Tullio Tentori, gli Oscar del Folklore ed il Premio Simpatia.



Memorial Sergio Piemonti – Per ricordare Sergio Piemonti, regista storico del Festival Mondiale del Folklore, l’Associazione Culturale Etnos anche quest’anno consegnerà un riconoscimento a quelle realtà del territorio che hanno contribuito a diffondere tra i più giovani la cultura folklorica.



Collaborazioni – Si consolidano i sodalizi con le altre realtà associazionistiche presenti sul territorio. “La collaborazione e la sinergia con le organizzazioni cittadine sono sistemi indispensabili per crescere e garantire eventi di qualità”, ha spiegato il presidente Minniti. Da qui la riconferma del sodalizio con l’Associazione Culturale Nuovo Lavoro per i mercatini hobbistici e dell’artigianato di sabato e domenica ai Giardini Pubblici, la collaborazione con ARI (Associazione Radioamatori Italiani) ed altre associazione goriziane che aiutano a rendere sempre più grande il Festival. “Sono molto contento dell’edizione 2019. Si tratta di un anno ricco di novità: sia per la collaborazione con Nova Gorica, che auspichiamo di poter consolidare sempre di più nei prossimi anni, sia per la transizione che ci porterà, nel 2020, al 50° della nostra manifestazione. Traguardo importantissimo per il Festival Mondiale del Folklore, una delle realtà più longeve del panorama folkloristico regionale”, ha concluso Minniti.



Dal 19 agosto, inoltre, sarà attivo il “Punto Informazioni” nel foyer del teatro Verdi che ospiterà anche la mostra “Bambole dal mondo”. All’interno del “Punto Informazioni” sarà presente anche uno spazio di proiezione con i video delle passate edizioni del festival. Dal 20 agosto inoltre, presso "La Cicchetteria" di via Petrarca, sarà possibile ammirare la personale di fotografia “Folklore 2018” curata da Angelo Damiano.