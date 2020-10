CXG2020: un concerto da immaginare

Quest’anno purtroppo per ovvi motivi non è stato possibile organizzare il CXG così come l’abbiamo sempre fatto, in un teatro o all’aperto: la situazione era troppo complessa e c'erano troppe variabili da tener conto. Abbiamo pensato quindi di invitare tutte le band che hanno partecipato nel corso degli anni ed altre che avrebbero voluto partecipare ad immaginare insieme un concerto virtuale e festeggiare comunque la XII edizione del Concerto per Gabriele. Hanno risposto tantissimi artisti lasciandoci, oltre alla musica, un bellissimo pensiero ed un ricordo, anche di Gabri. Alcuni di questi messaggi ci hanno commosso. Abbiamo suddiviso tutte le canzoni in due playlist, in base alla piattaforma indicata dagli stessi artisti: sono quindi entrambe liberamente accessibili su Spotify e su Youtube. In questo modo abbiamo potuto dimostrare che, nonostante tutte le difficoltà, la musica per Gabri non si ferma, nemmeno quest'anno.



Link a Spotify: https://open.spotify.com/playlist/1ftCfF1MJwcj9lEojdXNCq Link a Youtube: https://www.youtube.com/playlist? list=PLev6bDMrH9Xs98fYH5i5OsQq1EEXblwXL L’Associazione Musicale Jambo Gabri da anni si impegna a organizzare eventi, concerti, workshop e sostenere la cultura musicale emergente nel territorio di Trieste.

Al CXG2020 hanno partecipato: | Claire Berrie | The Breeze | TornadoSon | Caspio | Irene Brigitte | Edgar Meis | The NYCC ARE SICK | 5ive Years Gone | Quiet is the new Loud | The Young Olden | Cortellino | Maury Tanja | Quarto Vuoto | Danyell | Goran - Galeb and the Sea | Sardoni Barcolani Vivi | Damiano Skrbec | Andrea Massaria | BTaste | Joyce_band | Ribaltavapori | BenCazzadaDiscoParty2 | Kalpa Music | Welcome Coffee | Canzoni sopra l'albero | Sindrome di MA | Senza Impegno | Francesco Liccari | Wooden legs | Isole di Ceramica | Red Code | Mookids | Alkene | Coloured Sweat | Big Black Whale | Fist Of Rage | TECHNOIR | Underhouse | The Mad Monkeys | Roy Maffezzoli & Andrea Cok da Roy Force One | Fiore | Doppia Personalità | WICKED DUB DIVISION & Michela Grena | Nularse | ILV Daniele Marassi