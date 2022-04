Da donna a donna presenta 'Be My Voice-donna'

Masih Alinejad, giornalista e attivista iraniana che nel 2014 diede vita ad una vera e propria battaglia per i diritti civili e la libertà delle donne. Battaglia che ebbe conseguenze drammatiche per molte di loro, ma che prosegue, così come continua instancabilmente a darne voce la giornalista Alinejad, costretta all’esilio per le innumerevoli minacce di morte ricevute.



“Be My Voice”, il documentario della regista svedese-iraniana Nahid Persson, verrà proiettato lunedì 11 aprile, alle ore 18, al Kinemax di Monfalcone. L’evento speciale gratuito viene presentato dall’Associazione Da donna a DONNA nell’ambito della rassegna cinematografica “Sguardi Differenti”.