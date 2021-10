Da Dune a Squid Game, il potere delle parole

"Viviamo in un mondo ricchissimo di parole; vogliamo davvero impiegarle senza gustarcele, senza esplorarle, senza provare l’ebbrezza della libertà di usare tutte quelle che conosciamo?".



Domenica 31 ottobre dalle 12 la “biblioteca di bordo” del Trieste Science+Fiction Festival ospita l’incontro con la sociolinguista Vera Gheno.



Specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, Vera Gheno insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione.



Intervistata dalla giornalista Simona Regina nell'ambito del ciclo di incontri MONDOFUTURO, Vera Gheno al Festival della fantascienza di Trieste presenta il suo ultimo libro Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole (Einaudi, 2021) e spiega perché migliorare il nostro rapporto con la comunicazione significhi in fondo migliorare la vita, l’universo e tutto quanto.



Il libro inizia con una piccola storia di adolescenza, disagio e parole. Prosegue con la scoperta del potere delle parole: possono essere «rifugio, ristoro, distrazione, guida». E si trasforma in una guida galattica per… parlanti che vogliono usare bene le parole. "La competenza linguistica ci aiuta a comprendere meglio noi stessi, gli altri e il mondo che ci circonda. Le parole non sono mai “solo” parole, ma sono veri e propri ganci verso mondi di significati, verso visioni differenti della realtà. In una qualsiasi interazione verbale, ognuno di noi porta tutto sé stesso, i suoi pensieri, le sue aspirazioni, le sue certezze".Vera Gheno illustra dunque i meccanismi della lingua italiana, l’importanza del dubbio, della riflessione e anche del silenzio, e ci guida a riflettere sulle responsabilità che abbiamo in quanto parlanti: «Le parole, e la loro gestione, sono questioni centrali nelle nostre vite».Nel corso dell’incontro - da appassionata di fantasy, horror e fantascienza quale è - ci accompagnerà anche negli universi narrativi sci-fi, da Dune a Squid Game passando per Il Signore degli Anelli, perché la fantascienza, con le sue distopie, anche quando sembra parlare di altro in realtà parla del presente e del nostro mondo.