Da Guernica all'Ucraina, una danza per la pace

L'immagine più forte dei disastri causati dalla guerra è certamente il quadro "Gurnica" di Picasso. Si ispirano proprio a questa immagine i ragazzi del Movimento Our Voice che sabato 22 ottobre alle 16.30 in piazza Duomo ad Aviano, nell'ambito della manifestazione contro la guerra organizzata da Europe for Peace, allestiranno uno spettacolo nel quale grande protagonista, al di là degli artisti, è proprio il dipnto di Picasso. Smembrato, separato in pannelli e "animato", il quadro prende parte alla performace e rappresenta ancora una volta il grido di dolore di tutta l’umanità sconvolta dalle guerre del Novecento, che entrano con prepotenza nelle case e nelle vite dei civili. Nello spettacolo si rappresenterà una tragedia oggi più viva che mai, tanto che verrà tradita la staticità figurativa del quadro, che sarà trasformato in un’entità viva che respira ed entra in un rapporto simbiotico con lo spettatore.