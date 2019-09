Da Notre Dame a Tricesimo, Olivier Latry in concerto in Duomo

Un’unica melodia lega la storia dell’organo di Notre Dame, miracolosamente sopravvissuto al rogo dello scorso aprile, con il rinnovamento dell’organo meccanico in stile barocco veneziano di Francesco Zanin del Duomo di Tricesimo. Sarà, infatti, il M° Olivier Latry, organista titolare della cattedrale parigina, a inaugurare questa domenica 8 settembre, alle ore 16, la nuova tastiera dell’organo realizzata grazie a supporto dell’Ing. Gianpietro Benedetti. Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dell’XI Festival Organistico Internazionale Friulano “G.B. Candotti” nel cui cartellone è inserito l’appuntamento, l’Ing. Benedetti spiega: “penso sia importante impegnare in giovani con attività che permettano loro di liberare energia e bellezza, in modo tale che possono essere d’esempio anche per i loro coetanei. La musica dell’organo è, poi, parte dei miei ricordi d’infanzia: la solennità delle celebrazioni era sempre sottolineata da questo strumento che, per me, fa immaginare la grandezza dell’opera divina, creatrice e redentrice, ed è sintesi della fede attraverso un fatto estetico e tecnico. Un motivo in più perché il prezioso patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia debba continuare a suonare”.

Domenica il M° Latry eseguirà un ricco programma dedicato alle musiche di J.S. Bach, J. Haydn, F. Liszt, ma ci sarà spazio anche per l’improvvisazione per cui è noto il maestro francese. Inoltre, proprio in questi giorni, il celebre organista si trova già a Udine poiché parte della giuria del 1° Concorso Organistico Internazionale "Fondazione Friuli" organizzato per la prima volta dall’Accademia Organistica Udinese insieme alla Fondazione Friuli nell’ambito del XI Festival Organistico Internazionale Friulano G.B. Candotti. La competizione, che si concluderà sabato 7 settembre, è rivolta a giovanissimi musicisti nati dopo il 1998. Tre le categorie proposte e 24, in totale, i musicisti che verranno ascoltati dalla giuria composta dal M° Olivier Latry, M° Tomaz Sevšek e M° Ruggero Livieri, con segretario Alberto Pez e coordinamento Prof. Dino Del Ponte. Un modo per valorizzare il rinnovato organo del Duomo di Tricesimo (fra i più grandi dei Friuli) e per dare la possibilità ai giovani organisti di mettere in gioco le proprie qualità, mettendosi a confronto con giovani coetanei di diverse nazioni: oltre che dall’Italia i concorrenti provengono da Slovenia, Croazia, Austria e Ungheria.