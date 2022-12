Da Novi Sad a Go! 2025, ultimo appuntamento in musica

Dopo gli appuntamenti tenuti a Gorizia e a Novi Sad, terza e ultima tappa per il progetto transnazionale “Da Novi Sad 2022 a Go! 2025”, capace di unire i paesi di Serbia – che vede Novi Sad attuale Capitale Europea della cultura in un ideale passaggio di testimone – Italia e Slovenia, nel segno della musica, in vista dello storico appuntamento che vedrà nel 2025 Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura.

Il viaggio è iniziato lo scorso 12 novembre, quando a Gorizia si era svolta la tavola rotonda che ha riunito le più alte istituzioni culturali dei tre paesi, seguita dal concerto serale al Teatro Verdi. Il secondo dei tre concerti si è tenuto invece sabato 26 novembre alla Concert City Hall di Novi Sad, in Serbia. Ora i riflettori si accenderanno sul Kulturni Dom di Nova Gorica per l’ultimo dei concerti del calendario, in programma giovedì 8 dicembre, con inizio alle 20.00. Sul palco lo stesso straordinario ensemble di musicisti che aveva inaugurato il progetto, formato dagli sloveni Marko Hatlak (fisarmonica) e Špela Pirnat (viola), dal serbo Stefan Milenković (violino) e dagli italiani Enrico Bronzi (violoncello) e Valentina Danelon (violino). I cinque proporranno al pubblico un programma con musiche di A. Piazzola, J. S. Bach, L. van Beethoven e Sumera. Il concerto è a ingresso libero, tutte le info su www.kulturnidom-ng.si

“Da Novi Sad 2022 a Go! 2025” è un progetto realizzato dall’Associazione Progetto Musica, con il contributo del Ministero italiano della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia e di Javni zavod GO! 2025, in collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica e la Fondazione Novi Sad – Capitale europea della cultura 2022. Il coordinamento artistico è a cura del violinista serbo di fama internazionale Stefan Milenković.