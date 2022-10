Da Pozzis a Samarcanda, per trovare se stessi

Questa sera, alle 20,30 nell’auditorium comunale di Majano, si terrà un appuntamento davvero speciale. In occasione della premiazione del film “Pozzis-Samarcanda” saranno presenti sia il protagonista, Alfeo Cargnelutti da tutti conosciuto con il soprannome di Cocco, sia il giovane regista Stefano Giacomuzzi che ha diretto il film. Per Cargnelutti si tratterà di un breve ritorno al paese lasciato molti anni fa, seguendo un cammino che ha fatto del rifiuto dell’omologazione e di uno stile di vita per molti semplicemente inimmaginabile uno dei tratti distintivi della sua esistenza, facendolo diventare per molti appassionati di motociclette un vero e proprio mito.

Nonostante le precarie condizioni di salute e l’età avanzata, Cargnelutti ha voluto coronare nel 2018 un sogno, quello di percorrere un lungo viaggio verso una meta esotica in sella alla sua moto autocostruita, superando non poche avversità e sfidando se stesso per raggiungere la meta agognata. A seguirlo con grande sensibilità in ogni tappa degli 8.800 chilometri un regista capace di creare un docu-film che a tratti diventa quasi un road movie intenso e capace di svelare la personalità di un uomo tanto schietto quanto gentile.

Al termine derlla proiezione il dialogo dei due ospiti con il vice direttore del settimanale Il Friuli, Alessandro Di Giusto.

L’ingresso è gratuito previa prenotazion.