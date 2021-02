Da Sos Gatto a Collective, in arrivo sugli schermi virtuali di Visionario e Centrale

Quattro le novità in arrivo questa settimana sugli schermi virtuali del Visionario e del cinema Centrale, a Udine.



In occasione della Festa del Gatto, giornata che ogni anno festeggia i nostri amici felini, arriva in streaming da giovedì 18 febbraio Sos Gatto, documentario che partendo dalla semplice domanda “che cosa faresti se incontrassi un animale affamato o ferito?” ci porta a New York alla scoperta di chi si prende cura degli oltre 500.000 gatti abbandonati o selvatici della città. Un vero e proprio esercito di volontari che li nutre, li cura e, quando possibile, cerca loro una casa. Tra loro Sassee, Claire, Stu e Tara.



Opera prima di Giovanni Aloi, Tensione Superficiale prende spunto da vicende reali e porta sullo schermo la storia di Michela, ragazza-madre insoddisfatta e stremata da un lavoro malpagato come receptionist in un hotel sul lago di Resia. Complice un incontro fortuito, decide di dare una svolta alla sua vita: varca così il confine per lavorare come prostituta nel week-end. Non appena, però, in paese si sparge la voce del suo nuovo lavoro, tutta la comunità le si rivolta contro...



Ispirato al cinema di genere italiano degli anni ’70,è invece un thriller adrenalinico con protagonista, che, uscito da poco di prigione, prende in ostaggio i proprietari di uno chalet di montagna per recuperare una ricca refurtiva.Vincitore dello European Film Award 2020, candidato agli Independent Spirit Award, in corsa per la cinquina degli Academy Award 2021 sia come miglior documentario che come miglior film straniero,dichiude il poker di novità della settimana e arriva in anteprima assoluta sullo schermo virtuale del Visionario da venerdì 19 febbraio. Un’inchiesta giornalistica in odore di Premio Pulitzer raccontata da un’opera cinematograficamente potentissima. Secondo il The Times il miglior film sul giornalismo dai tempi di "Tutti gli uomini del Presidente".Continua inoltre la programmazione di, il tempo delle donne, documentario che attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l'ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice, racconta la vicenda umana e politica di una figura scomoda ed emblematica del Novecento. Senza dimenticare gli oltre 70 titoli disponibili nel catalogo on-demand del Visionario, da vedere senza alcun vincolo di orario.