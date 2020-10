Da Venezia a Cinemazero, 'Gas Station' e 'Topside'

Martedì 20 ottobre appuntamento conclusivo al Multisala Cinemazero di Pordenone con la rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, iniziativa pluriennale di successo realizzata dalla FICE Tre Venezie con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

Il pubblico è atteso in sala alle 21.00 per la proiezione di “Gas Station” di Olga Torrico (Italia, 2020, 10’), Premio al Miglior Contributo Tecnico nella sezione SIC@SIC, (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) selezione di cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Alice lavora ad una pompa di benzina. Non suona più e ha affossato dentro se stessa il fuoco che le bruciava dentro per la musica. Quando in un afoso giorno estivo compare il suo vecchio insegnante di musica, Alice inizia a chiedersi se sia rimasta per troppo tempo senza la sua benzina.

A seguire, la proiezione di “Topside” di Celine Held e Logan George (USA, 2020, 90’), Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico, una riflessione accurata e visivamente potente sulla stratificazione di classe della società nordamericana contemporanea. Nelle viscere di New York City, una bambina di cinque anni e sua madre vivono nei tunnel abbandonati della metropolitana. In una feroce notte d’inverno dopo un improvviso sgombero da parte della polizia madre e figlia saranno costrette a risalire in superficie. La lotta per la sopravvivenza porterà anche ad una straziante consapevolezza.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.

