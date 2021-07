Dal Prometeo Incatenato a Pirandello, dall’Arlecchino della Commedia dell’Arte a Shakespeare… ecco uno spettacolo per conoscere più a fondo una delle forme d’arte che da sempre hanno affascinato l’uomo e ne hanno catturato l’anima.



Tra narrazioni, letture e giochi con gli oggetti di scena, gli attori di Anà-Thema Teatro, lunedì 19 luglio, nel Giardino della Comunità Melograno a Lovaria, uno spettacolo per conoscere più a fondo il teatro, daranno vita ai testi teatrali che hanno fatto la storia della drammaturgia e che sono stati messi in luce o portati in scena da attori immortali, dall’antica Grecia ai giorni nostri. Lo spettacolo, prodotto da Anà-Thema Teatro assieme al Teatro della Corte, è adatto a tutto il pubblico, anche a quello dei più piccoli. Sul palco ci saranno Luca Ferri, Luca Marchioro e Alberto Fornasati.



L’appuntamento è per lunedì 19 luglio alle 21.00 a Pradamano – Lovaria nel Giardino della Comunità Melograno. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi mandando una mail a info@anathemateatro.com.



La Rassegna Estiva 2021, che ospita lo spettacolo nel suo cartellone, è organizzata da Noi Cultura e Turismo, una sinergia tra i comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone nata per la promozione del territorio attraverso eventi e attività condivise.