Dal sogno al cinema, Trieste omaggia Federico Fellini

Vedere del bene fa stare bene: la potenza evocativa e la creatività del cinema come strumento di terapia. E’ la riflessione protagonista al centro dell’evento “L'immagine che cura - Dal Sogno al Cinema: Federico Fellini” che si terrà sabato 26 marzo nella sala Luttazzi del Comune di Trieste. L’evento è organizzato dall’associazione Medicinema, unica in Italia riconosciuta per l’utilizzo del cinema e dell’arte a scopo di cura, con il patrocinio del Comune di Trieste nell’ambito della rassegna “Una Luce sempre accesa” e con media partner il portale di cinema www.comingsoon.it.



L’intento dell’associazione è omaggiare “Fellini, autore che dell’immagine ha fatto l’asse portante dei suoi film, diventando una definizione immediata, evocativa e riconoscibile del mondo felliniano. Il suo racconto filmico descrive e protegge una creatività unica e l’intuizione del sogno, così da creare suggestioni che abilitano in ognuno un processo cognitivo personale di revisione e attenzione della propria vita”.



Alle ore 17.00 Fulvia Salvi, Presidente di MediCinema Italia Onlus (www.medicinema-italia.org) con Aldo Skabar, neuropsichiatra infantile presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, introdurranno il tema dell’incontro con una breve spiegazione dell’esperienza curativa attraverso l’immagine ed il cinema.Il programma prosegue con l’incontro tra l’ospite d’onore Francesca Fabbri Fellini, giornalista, scrittrice regista e ideatrice del portale www.fellinimagazine.com, intervistata da Elisa Grando, giornalista cinematografica. Nell’’occasione sarà presentato e proiettato il cortometraggio “Le Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini, il cortometraggio che nel 2021 si è aggiudicato il Premio Speciale 75 per la sezione Corti dei Nastri d’Argento. Il corto origina da un ricordo: una passeggiata in spiaggia in una fredda giornata d’inverno del 1971, quando lei aveva solo 5 anni, con lo zio, quel gigante buono dalla sciarpa rossa. Sarà proprio lui, al loro rientro, a ritrarre la nipote in un quadernino, che chiamò “Fellinette”. L’omaggio della nipote è svolto a tecnica mista: parte con l’animazione proprio di quel disegno per passare alla live action con gli attori e concludersi ritornando all’animazione. La serata continua con il ricordo in video di Vincenzo Mollica, giornalista Rai e storico amico del regista romagnolo intervistato da Francesca Fabbri Fellini con personali esperienze e racconti dei dietro le quinte dei più importanti film felliniani, che hanno fatto la storia del cinema italiano.Alle 19 sarà proiettato “La Dolce Vita”, film del 1960, diretto da Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée, in versione originale. Considerato uno dei suoi capolavori, fu vincitore della Palma d'oro al 13/mo Festival di Cannes e dell'Oscar ai migliori costumi, e vede tra gli sceneggiatori oltre lo stesso Felini anche Ennio Flaiano e Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario.Per informazioni contattare Irene Antonione, referente Medicinema Italia a Trieste all'indirizzo mail: i.antonione@medicinema-italia.orgL’Associazione MediCinema Italia Onlus () opera dal 2013 in Italia come unica organizzazione riconosciuta per l’utilizzo del cinema e dell’arte a scopo di cura. Sono state realizzate ad oggi due sale cinema senza barriere all’interno del Policlinico A. Gemelli di Roma e al Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda a Milano, spazio inaugurato nel 2018 dal Sindaco della città Dott. G. Sala. MediCinema opera con il Patrocinio ANICA ed ha ottenuto nel 2017 il riconoscimento dal Ministro D. Franceschini per la valorizzazione del cinema a scopo di cura, con l’attuazione di un DPCM dedicato alle sale cinema in Ospedale. Dal 2017 MediCinema Italia applica la cineterapia come intervento scientifico di cura monitorando i benefici con protocolli di ricerca medica.