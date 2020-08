Partirà domenica 30 agosto con l’appuntamento di Pasiano “Dall’alba al tramonto. Musica lungo il Livenza” la rassegna di quattro concerti organizzati dall’associazione culturale Altoliventina che, attraverso il linguaggio universale della musica, punta a valorizzare il territorio e a promuovere il senso di comunità e l’inclusione sociale. Pensata per il 21 giugno, festa europea della musica, la manifestazione è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Il progetto è finanziato dalla Regione e sostenuto dal Cta del Sile con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone.

“Come amministrazione siamo stati felici di patrocinare e supportare l’organizzazione di questo evento, che promuove non solo la musica ma anche conoscenza del territorio valorizzandone l’aspetto culturale e turistico - afferma il sindaco Edi Piccinin -. Per l’occasione Villa Gozzi, antica villa veneta sita nella frazione di Visinale, riaprirà le porte al pubblico dopo il successo delle Giornate FAI d’autunno dello scorso anno e così anche il parco Ai Molini, fresco di lavori di ristrutturazione. Il pubblico potrà ammirarlo nella sua nuova veste”.

Lancette puntate alle 6 di domenica mattina con il concerto all’alba dell’Harmoniebrass, gruppo di ottoni che suonerà nel parco della Munaressa, interpretando musiche di Georg Friedrich Haendel da Water music (Musica sull’acqua) e Music for the Royal Fireworks (Musica per i reali Fuochi d’Artificio), con visita guidata al parco curato da Simona Cigana. Alle 10.30 ci si potrà spostare a Villa Gozzi di Visinale per l’aperitivo musicale in villa, dove il giovane e talentuoso violoncellista spilimberghese Riccardo Pes suonerà brani di Bach, Tallis, Tiersen e Pes. Seguirà la visita guidata alla villa a cura di Pier Carlo Begotti.

“La rassegna concertistica è un mix di generi e repertori compiuti da giovani artisti solisti, ensemble professionali e cori amatoriali allieteranno quattro diversi momenti in altrettanti luoghi del patrimonio naturalistico, culturale e storico tra Pasiano e Prata sul fiume Livenza", sottolinea Martina Vendramini, consigliere delegato Cultura e promozione del territorio. "Concerti molto diversi tra loro saranno seguiti da visite guidate ai luoghi che li hanno ospitati e da piccoli momenti conviviali, come quello organizzato dall’associazione pasianese Vivere la Terra, da trascorrere tutti insieme. Grazie a queste attività per i cittadini sarà possibile riscoprire luoghi che non frequentano nella vita di tutti i giorni. Ringraziamo perciò tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, da Avis Sezione di Prata di Pordenone e di Visinale di Pasiano, a Vivere la Terra e Associazione negozianti pasianesi alla Fattoria Sociale Il Ponte di Ghirano”.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 6 settembre a Prata. Inizio alle 18 con i canti popolari in fattoria del coro multietnico Canto Sconfinato alla Fattoria Sociale "Il Ponte" Ghirano. Dopo il concerto ci sarà una visita guidata a cura degli ospiti della fattoria. La serata si concluderà con il concerto delle 20.45 della Cappella Altoliventina alla chiesa di San Giovanni dei Cavalieri con “Note al tramonto” (musiche di Pietro Capretto). Come per le altre location anche qui non mancherà la visita guidata finale.

Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono a ingresso libero su prenotazione (fino ad esaurimento posti) contattando i numeri 0434 312666 e 333 8352808 o scrivendo all’indirizzo info@altolivenzacultura.it.

Per il concerto di questa domenica è necessario prenotare entro le 18 di venerdì 28 agosto. Per il secondo appuntamento, domenica 6 settembre, le prenotazioni si chiuderanno alle 18 di venerdì 4 settembre.