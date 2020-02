Dalla Magliana a Pasolini e Gaber

Più di qualcuno li ricorderà per la loro interpretazione nella serie Tv Romanzo criminale. Soprattutto Francesco Montanari, che al ruolo del Libanese della Banda della Magliana deve l’inizio delle fortune nella sua carriera di attore. Come Alessandro Bardani, presente nella seconda stagione, ha poi proseguito una carriera sul grande e il piccolo schermo, con grandi riconoscimenti. I due esponenti della nuova generazione dello spettacolo italiano tornano a collaborare per la settima volta con La più meglio gioventù, scritto e diretto dallo stesso Bardani, in scena sabato 1 al Teatro della Corte di Osoppo per la stagione di AnàThema.

Nel ruolo di due trentenni, Aurelio e Niccolò, i due si ritrovano seduti allo stesso tavolino di un locale a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano parlando apertamente a ruota libera, con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose, Ma domani però, tanto c’è tempo…”. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading, che rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani. Lo stile si ispira a film come Clerks e Coffee and cigarettes e al teatro-canzone di Gaber, ma non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller e persino a Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana e Samuel Beckett. (a.i.)