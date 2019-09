Dalla Mostra del cinema di Venezia al Centrale di Udine

Si sono appena spenti i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia che già gli appassionati potranno riviverne le emozioni sul grande schermo accompagnati nella visione dai registi e da critici cinematografici che ne metteranno in luce tutte le sfumature più profonde e innovative.



Martedì 24 settembre il Multisala Centrale di Udine ospiterà le proiezioni dell’edizione 2019 de “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica”, un’iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il contributo della Regione del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



La rassegna consentirà al pubblico di assistere gratuitamente ad una selezione di opere provenienti dalla 34° Settimana internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che si pone ogni anno l’obiettivo di individuare nomi sconosciuti e personalità autoriali in grado di assicurare un necessario e indispensabile ricambio generazionale del panorama cinematografico. Ai film saranno affiancate anche le proiezioni della quarta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica), selezione di cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio.



La serata al Multisala Centrale di Udine, introdotta dal critico cinematografico Beatrice Fiorentino, inizierà alle ore 19.00 con il cortometraggio, della sezione SIC@SIC, “Amateur” (Italia 2019) di Simone Bozzelli. In un caldo pomeriggio Serena aiuta Christopher a studiare tedesco. Lui, annoiato, preferisce riprenderla con il suo cellulare. Lei non vuole ma a lui piace, lo fa ridere: soprattutto quando Serena fa il maialino. Attraverso quel gioco, i due si avvicinano e scoprono un’intimità inaspettata.



Seguirà la proiezione del film di animazione “Bombay Rose” (Regno Unito, India, Francia, Qatar, 2019) di Gitanjali Rao evento speciale di apertura della 34° Settimana della Critica. Nella grande città si lotta per la sopravvivenza e una rosa rossa unisce tre storie di amori impossibili: l’amore fra una ragazza irraggiungibile e un ragazzo, l’amore fra due donne e l’amore di un’intera città per le sue star di Bollywood. Ne emerge una Bombay palpitante e rumorosa, vitale e sovraffollata, della quale si annusano le fragranze floreali così come i miasmi, si percepiscono il ritmo pulsante e l’insaziabile fame di riscatto. L’animazione, dipinta fotogramma per fotogramma, permette alla regista di attraversare senza soluzione di continuità il reale e il mondo dei sogni, in maniera poetica più che realistica.



Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti



Approfondimenti e calendario completo delle proiezioni sono disponibili sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook agis.trevenezie.