Dalla Serbia per Nei suoni e nei luoghi

Il festival di musica e territorio Nei Suoni dei Luoghi torna in provincia di Gorizia con un nuovo appuntamento dal respiro internazionale. Domenica 11 agosto, alle 21.00, nello splendido contesto dell’Azienda Agricola Lis Neris di San Lorenzo Isontino, si terrà il concerto dell’Animato Piano Quartet, ensemble cameristico proveniente dalla Serbia e formato da strepitosi musicisti. Il concerto, a ingresso libero, vede la collaborazione della Facoltà di Musica dell’Università delle Arti di Belgrado e si inserisce nel calendario della 21° edizione di Nei Suoni dei Luoghi, organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. In caso di pioggia l’evento si terrà nella Chiesa di San Lorenzo Martire. Per consultare il calendario completo di Nei Suoni dei Luoghi visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it Danze dalla Slavonia, dalla Cechia, dalla Serbia, in una parabola che dal secondo Ottocento raggiunge i giorni nostri, a partire da un padre della musica di derivazione folklorica come Dvořák, nelle riletture per quartetto più pianoforte di Marković che nulla tolgono nello spirito alle raccolte originali per orchestra. Anche il quartetto di Suk, summa degli insegnamenti ricevuti dal suo maestro Dvořák, contiene nei temi e nei ritmi i caratteri propri dello spirito boemo, per una sonata in tre tempi particolarmente appassionata. Chiude questo intenso programma di forza e movimento il compositore contemporaneo serbo Vujić, con una suite di danze caratteristiche da vari paesi del mondo. L’Animato Piano Quartet è formato da Teodora Boljanac (violino), Jelena Mitrović (viola), Jovana Milenković (violoncello), Marija Obrenović (pianoforte). Alle ore 19.00 si terrà anche l’incontro con gli Scampanotadôrs di San Lorenzo, con la visita al campanile e dimostrazioni di scampanio manuale. Dopo il concerto in programma una degustazione dei pregiati vini dell’Azienda Agricola Lis Neris (www.lisneris.it), che nel 2019 festeggia il 140° anno dalla sua fondazione. In un paesaggio disseminato di vigneti e di campanili nasce l’Azienda Agricola Lis Neris, che fu fondata nel 1879 dalla famiglia Pecorari e oggi è condotta dalla quarta generazione, che produce vino con professionalità e passione, nel rispetto della tradizione e all’insegna della sostenibilità. I proventi del vino “Fatto in Paradiso”, prodotto nell’azienda con uve Riesling e Sauvignon, sostengono i progetti di solidarietà di Francesca Pecorari Onlus in Birmania, India e Uganda