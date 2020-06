Continua "La Scuola dello Spettatore", il ciclo di conferenze-spettacolo dedicate alla Storia del Teatro. Giovedì 18 giugno alle 18.00, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro Comunale di Monfalcone, va on line la quinta puntata: “Dalle avanguardie storiche al teatro dell’assurdo”. In scena, quindi, il teatro dei primi decenni del Novecento, che si muove nella temperie culturale delle cosiddette avanguardie storiche e il cui sviluppo è strettamente collegato all’innovazione tecnica (in particolare all’avvento del cinema); ma anche la rivoluzione teatrale costituita dalla regia, la pedagogia dell’attore di Stanislavskij, il teatro didattico di Brecht e quello di parola di Beckett.



A tenere a bada le diversi "correnti" sono Roberta Sodomaco e l’attrice Luisa Vermiglio, cui sono affidate performance fra le più diverse.



Il ciclo di conferenze si chiude giovedì 25 giugno con la puntata dedicata alle diverse tendenze che caratterizzano “Il teatro contemporaneo”.



Tutte le puntate de “La Scuola dello Spettatore”, oltre che sul canale Youtube, sono disponibili sul sito web del Teatro (www.teatromonfalcone.it), nella sezione "Video dal teatro".