Damien Rice al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

È uno dei più importanti cantautori internazionali del nostro tempo: a quattro anni dai suoi ultimi concerti, Damien Rice annuncia finalmente un nuovo tour la prossima primavera nei teatri delle principali città europee (Londra, Manchester, Parigi, Anversa, Amsterdam, Berlino, etc.) con due sole date in Italia, il 29 marzo a Milano e venerdì 31 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (concerto organizzato da VignaPR in collaborazione con Live Nation). I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 2 dicembre 2022 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il cantautore irlandese è uno dei più apprezzati della sua generazione, con una voce e un sound inconfondibili ed è anche un personaggio atipico: non segue le frenesie e i ritmi della musica contemporanea, tanto che in vent’anni di carriera ha pubblicato solamente tre album. I suoi brani sono talmente unici ed emozionali che negli anni sono stati scelti come colonna sonora di film quali “Closer” di Mike Nichols e “Il Caimano” di Nanni Moretti, e anche di telefilm come ER – Medici in prima linea, Alias, Lost, Dr. House.

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un'intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. Un album di straordinaria bellezza che l’ha fatto esplodere da subito a livello mondiale con oltre 2 milioni di copie vendute, rimasto per 80 settimane nella UK Top Album Chart. In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album: “9” nel 2006, che l’ha portato ad esibirsi in un lungo e importante tour tutto esaurito culminato con una data alla Wembley Arena a Londra e “My Favourite Faded Fantasy” nel 2014, anno in cui è stato uno degli ospiti internazionali del Festival di Sanremo.

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una scaletta, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta già progettando anche un tour in barca a vela nel Mediterraneo.