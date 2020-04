Daniele Benvenuti presenta 'Cheeseburger in Paradise - Jimmy Buffett e il suo 5 O'Clock Sound'

Chi non ha mai sognato di andare a vivere nel­la sua Margaritaville personale? Un luogo da fiaba, ritmata e scanzonata, dove sono “sempre” le cinque del pome­riggio: l’ora del cocktail e della festa a piedi nudi sul limitare della battigia, avvolti dalla brezza dell’Ocea­no, circondati dalle prime ombre della sera già in calare e con il sapore del sale e della tequila costantemente sulle labbra. L’autentico e unico Paradiso del Cheeseburger, dove l’idea di eterna giovinezza diventa tutt’altro che una chimera e dove anche il più subdolo dei problemi viene sepolto sotto una marea di collane di fiori, gonnelline di paglia e improbabili bluse hawaiane.



E chi diavolo non vorrebbe essere Jimmy Buffett? Il signore incontrastato di questa terra fatata e chiassosa, il profeta del drunken Caribbean rock’n’roll e il papà del Gulf and Western. Nonché idolo e nume tutelare dei suoi fidati e appassionati parrotheads: le folli teste di pappagallo, microcosmo di affezionatissimi e variopinti fan, dedite anche a regolari iniziative di solidarietà (più di 210 club in quattro continenti e oltre 53 milioni di dollari devoluti in beneficenza solo negli ultimi tre lustri), sui quali è stato persino costruito un film. Le Big 8, i brani cardine dei suoi show spensierati, vengono accolte da singolari coreografie e divertenti tormentoni da parte di un coloratissimo seguito, a sua volta interprete assoluto di interminabili tailgate party pre e post concerto.



Ormai over 70, mezzo secolo di onoratissima e prolifica carriera in sala d’incisione da celebrare nel 2020, dominatore dei palchi allestiti nelle cornici più suggestive, Buffett è anche il più popolare, estroso, gioviale, geniale, “esageratamente” facoltoso, influente, amato, poliedrico, creativo e irrequieto cantastorie alla salsedine e al rum che il pubblico italiano... non ha mai sentito nominare.Autore, musicista e band leader con una cinquantina di album all’attivo, scopritore di talenti, discografico, intrattenitore, laureato e letterato, giornalista da scoop, pluripremiato romanziere da bestseller (uno degli unici otto nomi, insieme a quelli di Ernest Hemingway e John Steinbeck, ad aver raggiunto l’apice delle classifiche nei settori Saggistica e Fiction del «New York Times») e paterno scrittore di libri per bambini, attore e producer cinematografico. Ma anche qualificato pilota di velivoli e capitano di coperta, provetto pescatore d’altura, atleta e uomo di mare, diri­gente e mecenate sportivo, amante degli animali e difensore della natura, filantropo e benefattore, acuto imprenditore e scafato immobiliarista, stilista “on the beach” e arredatore da piscina, produttore di birra e ristoratore, recente beniamino di Broadway, protagonista e creatore di videogiochi, regista e anima di un network radiotelevisivo via satellite…Un assurdo e sfacciato personaggio, ormai canuto, ma più che mai al vertice di un impero che gli regala un carico di responsabilità da affrontare con la stessa spensieratezza, l’inconfondibile sorriso e l’atteggiamento da incorreggibile bamboccione da spiaggia (the easy-going beach-bum persona) di quando ancora non era nessuno. Infradito sempre pronte per essere scalciate via, bermuda svolazzanti, polsini colorati in spugna, t-shirt da surfista personalmente griffate e occhiali a goccia da aviatore: look da ragazzaccio a caccia dell’onda definitiva, piuttosto che da magnate senza scrupoli e privo di autoironia. Una sorta di manifesto vivente dell’Island Escapism Lifestyle in flip flop con il suo Key West Sound, saporita miscela abilmente shakerata di cantautorato West Coast, folk, blues, country, soul e calypso.Costantemente affiancato dalla fidata Coral Reefer Band, J.B. è impegnato in continui tour dai nomi arguti con oltre 1.500 serate a referto in più di 230 città diverse di tutti gli emisferi. In Europa, come dettagliatamente riportato in un capitolo specifico (mai in Italia, benché l’Autore abbia scoperto un controverso ed esilarante private concert sardo datato 2001…), si è esibito solo ventisette volte con due datate presenze londinesi nel 1997 e nel 2009, ma soprattutto le ben ventidue parigine a partire dal 2007. Rendez vous continentali ormai fissi che hanno assunto lo status di appuntamenti rigorosamente sold out di fine settembre con colorate spedizioni transgenerazionali provenienti da ogni angolo del globo. Incursioni replicate nel 2019 (e già confermate anche per il 2020) da un clamoroso esordio proprio nel cuore di Dublino e dall’atteso ritorno a Londra, prima del consueto doppio saluto ai piedi di Montmartre.Questo volume, il primo in Europa espressamente dedicato a James William Buffett III, racconta in maniera dettagliata e romanzata l’incredibile storia personale dell’artista e dei suoi antenati, snodandosi sull’asse Pascagoula - New Orleans - Nashville - Key West., triestino, classe 1968. Laureato in Scienze politiche, è giornalista professionista con ormai sei lustri di attività sulle spalle tra carta stampata, video, radio e palco. Studioso di popular music, tra le sue produzioni editoriali predilige biografie e monografie come quelle già dedicate ad artisti e ad atleti di prestigio internazionale. Ultimi della serie i volumi CantAttori e Growin' Up - Siamo cresciuti insieme (Bruce Springsteen in the Italian Land - Tutti i co, usciti rispettivamente nel gennaio e nel luglio 2019 per Arcana. Già responsabile di uffici stampa nelle massime categorie sportive nazionali, attivo nel mondo del volontariato e dello sport agonistico, è specializzato anche nella promozione di rassegne musicali ed eventi. Le sue opinioni costituiscono il sunto di oltre 35 anni di ascolto critico, archiviazione metodica, letture, approfondimenti e viaggi tematici.