Daniele Tinti porta al Capitol di Pordenone il 'Dilemma Tour'

Frutta di stagione, paranoia, amore, discromia, paura e risate. Che cosa hanno in comune queste cose? Il nuovo spettacolo di Daniele Tinti.



Quinto ed ultimo appuntamento, venerdì 6 maggio a Pordenone, con la comicità di StandUPn, rassegna di Stand Up Comedy, ideata dalla direzione artistica del Capitol in collaborazione con The Comedy Club, che ha portato in città i più acuti e noti autori della satira e comicità italiani.



Tinti racconta la sua in forma di stand-up comedy, Dilemma è il titolo del suo secondo spettacolo ora in tour, dopo l’autobiografico Ugos: Ugos era il nome del cane della guardia di finanza che lo trovò con l’hashish in tasca alla stazione di Napoli. Il suo nome era scritto sul verbale che gli fu recapitato a casa.



Nel 2018 un articolo annunciava il suo pensionamento. Avrebbe voluto adottarlo ma non è stato possibile. Classe 1990, Daniele Tinti calca le scene dal 2014. Tra i programmi tv a cui ha partecipato, impossibile non ricordare “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2. Ha riportato in commercio il Winner Taco ed è laureato in Scienza Politiche.



Il suo podcast "Tintoria" su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti della scena comica e musicale italiana.



Nel 2020 partecipa al tour estivo "Let's Comedy SummerTrip" esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d'Italia. Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all'interno della serie "Italian Stand Up".