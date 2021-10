Dante e Bach nel Purgatorio

Secondo appuntamento con “Sommo Genio Mistico”, il programma tra letture dantesche ed esecuzioni bachiane organizzato dal Coro del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Orchestra San Marco di Pordenone, rinomati solisti e lettori.



Tra canti e cantate, domenica 17 ottobre alle ore 17.00 nella Chiesa di San Andrea Apostolo a Paderno, la formazione vocale e strumentale diretta da Alberto Gaspardo, con le voci soliste, il soprano Barbara Fink ed il basso Gerd Kenda, eseguiranno la cantata “Liebster Jesu, mein Verlangen” BWV 32 di Johann Sebastian Bach in sei movimenti, tra arie, recitativi, duetti ed il corale di chiusura.



L’esecuzione sarà inframezzata in momenti opportuni e contestuali da letture scelte dal Purgatorio di Dante Alighieri, per voce dell’attore Federico Scridel. Per partecipare al concerto, dal sottotitolo “Capolavori di fede e bellezza: la musica sacra di Bach e la Commedia di Dante”, è necessario prenotarsi scrivendo a info@corofvg.it.



Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna tra Dante e Bach è domenica 31 ottobre alle ore 17.00 nel Duomo di Valvasone, con l’esecuzione ad opera del Coro Fvg e dell’Orchestra S. Marco, delle cantate “Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” ed “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort”, con letture dal Paradiso di don Alessio Geretti (corofvg.it).