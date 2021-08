Dante in viaggio con l'Ensemble Orchestra San Marco Pordenone

Appuntamento inedito per la Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, che domenica 22 agosto 19 presenta, per il cartellone dell’Estate al Parco di San Valentino, uno spettacolo originale, tutto nel segno di Dante. “Dante in viaggio – Amor che nella mente mi ragiona” è il titolo di questa nuova produzione che unisce musica e letteratura grazie alle voci recitanti di Marzia Bonaldo e Filippo Maria Covre, intrecciate nella partitura in prima esecuzione assoluta firmata da Virginio Zoccatelli, che sarà anche direttore dell’Ensemble della San Marco, sul palco per celebrare l’Anniversario legato al Sommo Poeta.



Zoccatelli (classe 1969) è compositore, direttore, didatta, musicologo. Dal 1996 è docente di Composizione per la Didattica presso i Conservatori italiani, oltre che Direttore del Conservatorio di Udine per il triennio 2017-2020. Attualmente insegna Composizione, Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio di Trieste. La sua figura è quella di un compositore eclettico: grazie alla sua formazione culturale e musicale poliedrica, ha sviluppato una varietà di stili e linguaggi che mirano a conoscere il mondo e indagare la profonda interiorità umana. Molte delle sue composizioni sono influenzate, e contemporaneamente convivono, con differenti forme d’arte creative, tra cui la poesia, il teatro, la filosofia, il cinema, la danza. Il suo catalogo raccoglie attualmente oltre 500 titoli, molti dei quali inediti: tra le opere sono compresi lavori per orchestra tradizionale, per orchestra di fiati, per coro, per solisti e da camera, opere teatrali e balletti, fino a comprendere la musica per le colonne sonore, per i documentari e le sonorizzazioni audio-video.



In questo suo nuovissimo progetto musicale, Zoccatelli intende rappresentare i passi salienti del “Convivio” di Dante (1303-1308), seguendo i temi principali che attraversano l’opera: il sapere e la filosofia da condividere con i non sapienti, l’importanza della lingua volgare per diffondere la conoscenza, l’amore verso Beatrice, il tema dell’impegno virtuoso di ogni cittadino nella vita politica e civile. I due attori ai quali è affidata la narrazione saranno in continuo dialogo con l’ensemble strumentale composto da 9 esecutori: Anna Govetto, flauto, Carlo Pinardi, clarinetto, Alarico Lenti, fagotto, Paola Gregoric, arpa, Francesco Lovato, violino, Giorgio Baldan, violino, Antonio Merici, violoncello, Daniele Carnio, contrabbasso, Michele De Conti, percussioni. La partitura, espressamente composta per questa occasione, trae spunto da alcune forme e frammenti polifonici della tradizione antica italiana per poi divenire evocazione sonora dalle tinte contemporanee, sempre comunque di facile accessibilità comunicativa e piacevolezza di ascolto.Infine, nell’ambito degli spazi di “sensibilizzazione sociale” promossi dalla Società Musicale San Marco, sarà presente al concerto e porterà una sua testimonianza la dottoressa Silvia Franceschi, direttrice scientifica del CRO di Aviano.