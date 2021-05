Dante pop, musica inedita ispirata alla vita e alle opere di Alighieri

In occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri, l’Associazione Culturale Living Music di Udine presenta “Dante pop - Groove On Tour 2021”, progetto di musica inedita ispirato alla vita e alle opere di Alighieri, cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



L’obiettivo del progetto è offrire l'opportunità ad artisti ed artiste residenti in Friuli Venezia Giulia di realizzare brani originali in italiano, friulano o sloveno ispirati alle tematiche dantesche.



“Dante pop - Groove On Tour 2021” persegue lo scopo di creare una produzione nuova, fruibile da un ampio pubblico, facendo interagire la letteratura e la comunicazione musicale attraverso l’uso di svariati generi come il pop, il rock, il funk, l’elettronica, ma anche espressioni più contemporanee e giovani come la trap, senza mai snaturare l’opera del poeta fiorentino. La direzione artistica del progetto, al quale possono partecipare autori/autrici, cantautori/cantautrici, band, produttori/produttrici di età compresa tra i 16 e i 50 anni residenti in Friuli Venezia Giulia, è affidata al maestro Luca Chiaravalli che selezionerà i 12 artisti più meritevoli.



I brani inediti originali realizzati nel progetto “Dante pop - Groove On Tour 2021” formeranno un album che verrà distribuito online sulle principali piattaforme streaming, e verranno presentati in un tour di 5 tappe in altrettante località del Friuli Venezia Giulia. La call per partecipare al progetto è disponibile all’indirizzo:. Il materiale richiesto va inviato. Per informazioni: livingmusic@libero.it.Luca Chiaravalli è un compositore, produttore discografico, arrangiatore e direttore d’orchestra. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per le canzoni vincitrici nel 2016 (“Un giorno mi dirai” degli Stadio) e nel 2017 (“Occidentali's Karma" di Gabbani); è co-autore, produttore e arrangiatore per Bertè, Ramazzotti, Nek, Turci; ha partecipato alla scrittura di brani di Renga, Pausini, Le Vibrazioni. Inoltre vanta collaborazioni con Antonacci, Il Volo, Noemi, Amoroso, Pezzali, Oxa, Hooverphonic, e molti altri.