Dante Spinotti a Gemona per la prima nazionale di 'Where Are You'

Secondo appuntamento con Luce d’Autunno, gli incontri organizzati da Le Giornate della Luce – il festival ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra – in collaborazione con il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei”, La Cineteca del Friuli e Piano FVG, Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia.



Sabato 25 settembre alle 18 al Cinema Sociale di Gemona del Friuli la proiezione in prima nazionale del film Where Are You, diretto da Riccardo Spinotti e da Valentina De Amicis, con la fotografia di Dante Spinotti. La proiezione sarà preceduta dall’incontro con Dante Spinotti, autore della fotografia di fama internazionale con due nomination agli Oscar per L.A. Confidential e per The Insider, un Pardo alla carriera all’ultimo Festival di Locarno, due David di Donatello, due Nastri d’Argento, un BAFTA Award e, tra gli altri, il Quarzo d’Oro alla Carriera alle Giornate della Luce 2021. La conversazione, moderata da Fulvio Toffoli, riguarderà il film e sarà l’occasione per indagare su come è nato il progetto e sul rapporto padre/figlio sul set americano. Il lungometraggio è una narrazione per immagini che vede anche la partecipazione di Anthony Hopkins.



Da Hitchcock ad Antonioni, non è raro che, quando un regista vuole mettere in scena i meccanismi del cinema, scelga per protagonista un fotografo, quasi che questa professione rappresenti una versione condensata del mestiere del cineasta. È così anche in Where Are You, dove il tema dello sguardo è una costante che dalle fotografie di moda del protagonista Nicholas, con le loro algide monocromie, si riverbera in tutto il film. In Where Are You i giochi di luce sono cruciali nell’accompagnare lo spettatore nel labirinto che si spalanca nella testa di Nicholas quando la sua compagna scompare misteriosamente. Ispirandosi apertamente a classici come Blow Up e alle atmosfere di Lynch (a cui Valentina De Amicis ha dedicato la tesi di laurea), gli autori innescano un mosaico di ricordi, sogni e allucinazioni, cadenzate da un incalzante gioco cromatico, fino a lasciare lo spettatore completamente disorientato: stiamo vagando nella memoria di Nicholas o tra le sue visioni?L’evento è organizzato in collaborazione con La Cineteca del Friuli, di cui Dante Spinotti è il presidente onorario. Ingresso libero, con Green Pass.Il Festival Le Giornate della Luce è organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.