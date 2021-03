Dantedì al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Per celebrare il #Dantedì il 25 marzo dalle ore 9, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia propone “Vien dietro a me… Un viaggio nella Divina Commedia attraverso i luoghi di Trieste” a cura di Paolo Valerio: un video in live-streaming gratuito fruibile da chiunque ami la bellezza e la meravigliosa lingua dantesca, e dedicato in modo particolare alle scuole.

A questo appuntamento segue il giorno successivo, sempre in streaming, alle ore 18 una conversazione del ciclo “Peter Brown presents…” che approfondirà in merito all’impatto di Dante Alighieri sulla cultura inglese.



In “Vien dietro a me… Un viaggio nella Divina Commedia attraverso i luoghi di Trieste” lo Stabile propone un itinerario attraverso la “Divina Commedia” con protagonisti sette attori della Compagnia Stabile - Filippo Borghi, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos – con la guida di un contemporaneo e sapiente Virgilio, il professor Fabio Romanini del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste.



Il professor Romanini ha selezionato passi da canti celeberrimi e da altri inconsueti, sempre affascinanti come tutte le tematiche e i personaggi che Dante Alighieri incontra nel suo attraversare l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Ed è il docente stesso a introdurli, affidandone poi l’interpretazione alla compagnia d’attori del Teatro Stabile regionale: chi meglio di loro, può restituire la musica dell’endecasillabo nelle terzine incatenate della Commedia? Ecco allora che il viaggio inizia proprio dal porticato del Politeama Rossetti.Paolo Valerio, che cura il progetto, ha immaginato di rifrangere e amplificare l’intensità delle parole recitate nelle emozioni suscitate nello spettatore da paesaggi e contesti visivi in cui le diverse parti dell’opera vengono ambientate. «Il video - anticipa - mostra nelle sue prime scene alcune riprese di Trieste deserta: allude così alla solitudine di Dante esule, alla landa desolata della sua anima, ma anche a una condizione esistenziale che percepiva nell’umanità intera. Quanto possiamo essere toccati anche oggi da queste immagini di isolamento? Ma il viaggio di Dante è anche il segno dell’appartenenza alla luce, a cui l’uomo fa ritorno anche se deve attraversare il buio. Abbiamo attraversato canti e luoghi noti e meno noti, tutti ricchi di sortilegio grazie alla miracolosa potenza del verso dantesco e agli sfondi che ci ha regalato una città luminosa e mai scontata, come Trieste. Passiamo così dall’Inferno della Grotta Gigante al Purgatorio della Cava Romana, al Paradiso la cui bellezza si trasfigura alla perfezione nel Parco del Castello di Miramare… Ma per incontrare L’amor che move il sole e l’altre stelle saliamo sul nostro palcoscenico, perché ci piace pensare che oggi il modo per superare la “selva oscura” sia nel ritornare alla partecipazione, al teatro, sentito come luogo di rinascita, di fascinazione e di poesia».La regia video è di Giulio C. Ladini per Zunami Films Studio, la produzione è del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che per la collaborazione ringrazia AcegasApsAmga, Cava Romana SPA-in memoria di Elisabetta Sonzogno, Comune di Trieste, Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Società Alpina delle Giulie Commissione Grotte E. Boegan - Grotta Gigante, Triestina della Vela, Università degli Studi di Trieste.Il link per il live-streaming sarà disponibile sul sito del Teatro www.ilrossetti.it a partire da giovedì 25 marzo alle ore 9.La proposta del Teatro Stabile per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri si arricchisce inoltre di un momento di approfondimento in collaborazione con il direttore della British School del Friuli Venezia Giulia, Peter Brown. Venerdì 26 marzo alle ore 18 infatti sarà disponibile in live-streaming una conferenza del ciclo “Peter Brown presents…” dal titolo “L’impatto di Dante sulla cultura inglese”. Anche per questo appuntamento i dettagli saranno disponibili sul sito www.ilrossetti.it.Tutte le proposte dello Stabile legate all’anniversario dantesco sono fruibili gratuitamente.