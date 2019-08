Danza Moderna internazionale a Lignano

Festeggiano il decimo anno d’attività estiva, ma l’Axis Danza nacque nel 1991, grazie a Federica Comello, come primarie scuole sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia per l’insegnamento di diverse discipline tersicoree. Dal balletto Classico, Repertorio, Carattere, Jazz, Modern, Contemporaneo, Lyrical, Fusion, Contact, Giocodanza, Floor Work, Sbarra a terra, Hip Hop e Danza Acrobatica. Lo scopo principale è conseguito vincendo numerosi concorsi e indirizzando gli allievi a studiare in prestigiose accademie dove perfezionarsi iniziando la carriera artistica.



Anche per il secondo lustro l’attività estiva si svolge a Lignano Sabbiadoro, presso il Bella Italia & Efa Village, con due edizioni. La prima dal 29 al 31 luglio con il Kate Camp Europe Intensive e dal 2 al 10 agosto con diversi docenti fi fama internazionale tra cui Howard Quintero Lopez (Cuba - danza classica), Petar Dorcevski (Serbia - direttore artistico del Lubiana Opera Ballet) e Rita Pollacchi (prima ballerina del Lubiana Opera Ballet), Marco Laudani, Kristian Lever (Finlandia), Claudio Scalia, Michal Rynia (Polonia), Nastja (Bremec (Slovenia), M.C. Fireplace (Italia) oltre alla stessa Kate.



Al termine del corso importato da Chicago (Illinois – USA) di Kate Jablonski, fondatrice di Beyond Words Dance Center, i provetti ballerini, che anche loro provengono da tutta Europa, hanno presentato uno spettacolo aperto al pubblico nella sala Arancio del Palabeliatalia di Lignano Sabbiadoro, mettendo in luce le capacità acquisite in diverse generi di danza moderna su famose basi Rock, Jazz e Pop.



Kate Jablonski ha iniziato la sua formazione professionale a New York come membro del programma professionale del Broadway Dance Center. Nel 2007 ha iniziato a utilizzare YouTube per condividere le sue coreografie. Iniziato come una ballerina, ha raggiunto rapidamente 1 milione di visualizzazioni continuando a crescere, attirando più di 53 mila abbonati e ora conta oltre 20 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Kate ha vinto numerosi premi internazionali per i suoi lavori e “Coreografo dell'anno di danza” a Chicago nel 2013. Kate continua a ispirare giovani ballerini e coreografi di tutto il mondo con movimenti che trascendono tutte le barriere.



Non solo in America, come abbiamo visto tante volte nei film, ci sono opportunità di corsi intensivi per perfezionale le proprie qualità di ballerini. I giovani europei possono trovare l’opportunità ogni anno ormai anche a Lignano Sabbiadoro con una delle più famose docenti, ballerina e coreografa di fama mondiale come Kate Jablonski, che grazie a Federica Comello, tornerà anche il prossimo anno, sempre nel Bella Italia & Efa Villagen con l’unico evento in Europa.



Lezioni di jazz funky, contemporaneo, musical theater, improvvisazione e patnering intensive che hanno consentito ai partecipanti di esibirsi con successo nello Showcase di fine attività. Tutti hanno conseguito l’attestato di partecipazione, superando egregiamente il corso, ma tre allieve in particolare hanno ricevuto anche borse di studio della Kate Jablonski Statement.



La provenienza internazionale di docenti e allievi, garantisce una vera occasione multiculturale di vita, utilizzando termini comuni peculiari per le diversi specialità, imparano anche come dovranno esprimersi qualora volessero interagire con ballerini internazionali, magari nei più famosi istituti del mondo.



Ora c’è il decimo corso estivo internazionale vero e proprio, dal 2 al 10 agosto, che consentirà d’imparare tecniche diverse, ma anche di trascorrere una vacanza nella splendida Lignano Sabbiadoro tra la spiaggia, il mare, le piscine, il parco giochi sull’acqua e l’animazione, oltre all’opportunità di praticare qualsiasi tipo di sport nelle strutture del Bella Italia & Efa Village. Il culmine del corso sarà lo spettacolo "Stelle danzanti", offerto gratuitamente al pubblico sabato 10 agosto 2019, quando alle ore 21.30 metteranno in scena uno spettacolo che vedrà impegnati insieme tutti i ballerini all'Arena Alpe Adria di Lignano.



Federica Comello, direttrice artistica della scuola Axis Danza con sedi a Udine, Tricesimo, Majano e Gradisca d'Isonzo, organizza anche questo stage estivo per la decima volta e nel futuro ci saranno altre occasioni, sempre con personaggi famosi a livello mondiale e l’European Camp Kate della Jablonski Statement, con l'Axis International Summer Dance School a Lignano Sabbiadoro, all’interno del villaggio Bella Italia.