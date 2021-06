Danze per Laura Pante, preformance green per Teatro Contatto

‘La danza continua ad accadere’: Danze per Laura Pante la performance realizzata da Parigi e modellata via skype dal coreografo e regista francese Jérôme Bel, uno dei protagonisti indiscussi della scena internazionale contemporanea, assieme alla perfomer Laura Pante abita il Teatro S. Giorgio di Udine giovedì 17 e sabato 18 giugno ore 20 e venerdì 19 giugno ore 18 per la Blossom Spring 2021 di Teatro Contatto. Repliche il 24, 25 giugno ore 20.



Frutto di un esperimento nato dalla volontà di Jérôme Bel di impattare il meno possibile sull’ambiente, rinunciando già da anni a spostarsi da Parigi, lo spettacolo Danze per Laura Pante, realizzato grazie all’impegno produttivo internazionale del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e alla collaborazione con l’Institut français Italia di Roma/ Ambasciata di Francia in Italia, alla Fondazione Nuovi Mecenati e alla Fondazione Friuli, è una “biografia danzata” pensata per la stessa performer, co-autrice dell’opera artistica.



“Due anni fa per motivi di sostenibilità ambientale – racconta Jérôme Bel -, io e i miei collaboratori abbiamo smesso di prendere l’aereo. Invece che viaggiare, ho iniziato a contemplare nuove pratiche coreografiche, come il riallestimento di due produzioni della compagnia, The Show Must Go On e Gala, con cast e assistenti tutti scelti a livello locale. Desideravo continuare su questa strada e iniziare a scrivere partiture di danza per solisti che fossero di per sé eloquenti, in modo da non dover incontrare direttamente gli interpreti. E poi, mentre stavo creando le partiture, il Coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, con grande rapidità. Questo progetto è diventato allora ancora più urgente e necessario, proprio mentre i teatri di tutto il mondo chiudevano, uno dopo l’altro. Invitato lo scorso maggio 2020 dal CSS, ho realizzato un esperimento coreografico a distanza con e per la danzatrice italiana Laura Pante” conclude il coreografo francese.Per tutti gli spettacoli, informazioni e prevendite al Teatro Palamostre, in piazzale Diacono 21, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 19.30. tel. 0432.506925 biglietteria@cssudine.it – www.cssudine.it