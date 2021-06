Dario Ballantini chiude la tournée friulana a Orsaria

Dopo aver portato le maschere di Ettore Petrolini nei teatri del Circuito ERT con Ballantini&Petrolini , Dario Ballantini chiude la fortunata tournée in Friuli Venezia Giulia con un emozionante lavoro dedicato a Lucio Dalla. Da Balla a Dalla, storia di un’imitazione vissuta sarà ospite di TeatrOrsaria di Premariacco domani venerdì 25 e sabato 26 giugno (ore 20.15), come recupero della Stagione 2019/2020 interrotta a causa della pandemia.



In Da Balla a Dalla, Dario Ballantini racconta la sua venerazione fin da ragazzo per la musica e l’arte di Lucio Dalla. Lo spettacolo ricorda il cantautore bolognese attraverso il racconto di vita di Dario Ballantini che, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto Lucio Dalla come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Vent'anni dopo arrivò l’incontro tra i due in cui i ruoli si ribaltarono, facendo sì che Lucio diventasse un sostenitore del successo di Dario.

Ballantini, accompagnato da una band diretta da Francesco Benotti, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce sorprendentemente fedele all'originale e trasformandosi “dal vivo” in lui.



Il successo presso il grande pubblico di Dario Ballantini deriva dalle tante fortunate imitazioni realizzate per la trasmissione tv Striscia la Notizia, ma l’artista livornese è anche un apprezzato pittore.



I protocolli anti-Covid prevendono un’occupazione di non più del 50% dei posti in sala, la prenotazione obbligatoria, la misurazione della temperatura all’ingresso del Teatro, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.