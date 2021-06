Dario Ballantini in tournée in Friuli Venezia Giulia con due spettacoli

Riparte da San Daniele del Friuli la tournée nel Circuito ERT di Dario Ballantini. L’artista noto al grande pubblico per le sue imitazioni nella trasmissione tv Striscia la notizia, porterà nei prossimi giorni due spettacoli in quattro teatri della regione. Si parte con il nuovo lavoro, Ballatini&Petrolini, dedicato alle maschere di uno dei padri della comicità italiana del Novecento, Ettore Petrolini. Lo spettacolo sarà martedì 15 e mercoledì 16 giugno all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli (ore 20.15) e giovedì 17 e venerdì 18 giugno all’Auditorium Comunale di Zoppola (ore 20.45). Sarà poi la volta di uno spettacolo che ha già calcato con successo le assi dei teatri ERT, Da Balla a Dalla, storia di un’imitazione vissuta che approderà all’Auditorium Biagio Marin di Grado sabato 19 e domenica 20 giugno (ore 20.15) e sarà ospite di TeatrOrsaria di Premariacco venerdì 25 e sabato 26 giugno (ore 20.15). Tutti gli appuntamenti sono recuperi di spettacoli della stagione 19/20 non andati in scena durante il lockdown.



In Ballantini&Petrolini, Dario Ballantini porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: Ettore Petrolini. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine dell’800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali, e ne approfitta per spiegare l’importanza del recupero della memoria collettiva.In Da Balla a Dalla, Dario Ballantini racconta la sua venerazione fin da ragazzo per la musica di Lucio Dalla. Lo spettacolo ricorda il cantautore bolognese attraverso il racconto di vita di Dario Ballantini che, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto Lucio Dalla come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Vent'anni dopo arrivò l’incontro tra i due in cui i ruoli si ribaltarono, facendo sì che Lucio diventasse un sostenitore del successo di Dario.Ballantini, accompagnato da una band diretta da Gianni Caltran, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce sorprendentemente fedele all'originale e trasformandosi “dal vivo” in lui.I protocolli anti-Covid prevendono un’occupazione di non più del 50% dei posti in sala, la prenotazione obbligatoria, la misurazione della temperatura all’ingresso del Teatro, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.