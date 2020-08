Daunbailò al cinema in versione originale

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione estiva della rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch” con sei cult movies in edizione restaurata del filmmaker indipendente americano. Il secondo titolo in cartellone, giovedì 27 agosto alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, è “Daunbailò” (Down By Law, USA/Germania, 1986, 107’, versione originale sottotitolata in italiano), commedia in bianco e nero con Tom Waits, Roberto Benigni, John Lurie e Nicoletta Braschi.

In una prigione di New Orleans si incontrano Zack e Jack, due americani colpevoli di piccoli crimini, e Bob, un italiano che ha commesso involontariamente un omicidio. I tre tentano l'evasione ma in breve si trovano a vagare senza punti di riferimento tra boschi e paludi; trascorreranno la notte in una locanda solitaria gestita da una ragazza italiana. Il film, girato in Lousiana e costruito su una sceneggiatura che lascia ampio spazio all’imporvvisazione, propone un’originale commistione di stili e generi, dove la fotografia di Robby Muller rende omaggio ai classici del noir americani.

La rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch” prosegue nelle prossime settimane, ogni giovedì, con il seguente calendario: 3 settembre “Mystery train” (USA, 1989) con Steve Buscemi, Joe Strummer, Nicoletta Braschi; 10 settembre “Taxisti di notte” (Night on Earth, USA, Giappone, Francia, GB, 1991) con Winona Ryder, Gena Rowlands, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni, Béatrice Dalle; 17 settembre “Dead man” (USA, 1995) con Johnny Depp e Lance Henriksen; 24 settembre “Coffee and cigarettes” (USA, 2003) con Roberto Benigni, Steven Wright, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits.