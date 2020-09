Davide Toffolo dei TARM sul red carpet a Venezia con 'Extraliscio'

Che ci fa Davide Toffolo, cantante e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, oltre che cartoonist di fama, a fianco di Elisabetta Sgarbi, qui in veste di regista ma che è anche fondatrice della casa editrice La Nave di Teseo, sul red carpet alla Mostra del cinema di Venezia? Ieri, al Lido per le Giornate degli Autori, è stato il giorno della prima del film-documentario 'Extraliscio - Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba', lavoro in cui la regista Elisabetta Sgarbi racconta il progetto musicale firmato da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara.

E' presto detto: Davide Toffolo, assieme a Michele Bernardi, ha realizzato il videoclip di 'Sbagliato', brano inserito nella colonna sonora del film, in cui Lorenzo Jovanotti con gli Extraliscio un valzer romagnolo 'rappato'. Toffolo per la band protagonista del film aveva già realizzato un video per la canzone ufficiale del Giro d’Italia 2020, 'GiraGiroGiraGi'.