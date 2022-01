Debutta a teatro 'Il magico bosco di Gan'

Vale la pena pazientare ancora qualche giorno per vedere e ascoltare qualcosa di...insolito. Inizialmente programmato per il 23 gennaio, "IL MAGICO BOSCO DI GAN" è stato rinviato a domenica 30 gennaio, ore 16.30, al Verdi di Maniago. Per la produzione di Molino Rosenkranz si tratta del debutto in teatro: sino ad ora, infatti, questa favola che intreccia narrazione, ombre, giochi di luce tra grandi abeti luminosi, è stata proposta e molto apprezzata in spazi all'aperto (parchi, giardini, piazze...) in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, in Campania dove è stato rappresentata al Giffoni Film Festival – live experience.



Il lavoro è stato premiato nel 2020 all'EuropuppetFestiValsesia per la migliore scenografia e miglior attore, Roberto Pagura. Altri significativi riconoscimenti anche da Opera Estate Festival, CucuFestival, Ennesimo Film Festival e Concentrico Festival di teatro all’aperto nel 2021.



In scena grandi abeti luminosi, suoni del bosco e bizzarre creature (Gan, Favit, Ian) che con parole e ombre evocano le storie del bosco incantato. Il pubblico si immerge in un mondo di creature magiche e animali fantastici. Tra la meraviglia di luci inaspettate, suoni e ombre proiettate sui pini, a sollecitare (e stuzzicare) lo spettatore sono gli scherzosi e agili folletti, gli sbilfs, che narrano storie e invitano al rispetto per la natura.