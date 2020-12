Delitti e Babbo Natale arrivano online

Debuttano le seguitissime Favole a merenda online e si parte subito con Babbo Natale, domenica 13 dicembre alle 16.



La Nuova Favola a merenda online di Anà-Thema Teatro.

Trenta minuti di spettacolo interattivo per grandi e piccini...dopo la prenotazione e il pagamento riceverai una mail con l’elenco degli oggetti che dovrai avere con te durante lo spettacolo per costruire, creare e giocare insieme ai personaggi della favola...E dopo lo spettacolo riceverai i disegni da colorare come ricordo.



La prima favola online sarà 'La magia del Natale' con Babbo Natale e i suoi elfi.



E' possibile prenotare via mail la visione della Favola, dopo il bonifico di pagamento lo spettatore riceverà il link dello spettacolo al quale dovrà collegarsi e la mail con tutta la preparazione alla favola.



Per accedere al link è necessario avere un indirizzo Gmail. Costo dello spettacolo OnLine € 10 a famiglia

info e prenotazioni INFO@ANATHEMATEATRO.COM

tel.3453146797