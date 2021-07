Denise Dantes a Nova Gorica

Venerdì 9 luglio, alle ore 22.00, presso il piazzale Silvan Furlan a Nova Gorica (Slovenia), si terrà il concerto “sotto le stelle” della cantante brasiliana Denise Dantas. La cantante sarà nell’occasione accompagnata da Egon Boštjančič (chitarra), Primož Podobnik (batteria), Roberto Franceschini (basso) e Davide Tomasetig (tastiere).



La cantante brasiliana Denise Dantas ha avviato già da parecchi anni una collaborazione con vari artisti europei, impegnandosi in diverse iniziative, dalla più classica divulgazione del repertorio musicale tropicalista a vere e proprie sperimentazioni di fusione con la musica balcanica e con il jazz.

I suoi concerti sono veri e propri spettacoli, un continuo dialogo con il pubblico, una percezione emozionale e partecipata che diventa autentico scambio culturale. L’artista traduce gli aspetti più salienti e poetici dei vari brani, si sofferma e ne analizza ritmi e sonorità, offrendo con grande generosità il sentimento e l’amore per la sua terra e per la musica.



L’evento è promosso dal Kulturni dom di Nova Gorica in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la cooperativa culturale Maja di Gorizia, nell’ambito della rassegna musicale “Across the border 2021”, e con il patrocinio dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia e la Regione FVG..



I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze secondo le regole anticovid-19.