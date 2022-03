Dennis Fantina live al Meeting Place Tiare Shopping

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 4 marzo dalle 19.30 appuntamento con “Dennis”, il concerto spettacolo del triestino Dennis Fantina, poliedrico cantante, conduttore radiofonico e personaggio televisivo conosciuto in tutta Italia.



La sua carriera inizia nel 2001 con la partecipazione al programma Saranno Famosi che vince aggiudicandosi un contratto di un anno con le reti Mediaset. Nel 2002 prende parte al Tim Tour e alla campagna pubblicitaria di quell'estate, inoltre la Sugar Music di Caterina Caselli produce e pubblica il suo primo album, Dennis, tra i cui autori si segnalano Mango, Elisa e Michele Zarrillo. Negli anni a seguire spazia dal musical alla conduzione radiofonica fino a quella televisiva; partecipa a programmi tv nazionali,pubblica altri album e partecipa alla produzione di un lungometraggio di cui è protagonista e co-sceneggiatore.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.