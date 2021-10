Denny Mendez al Teatro di Osoppo

Prosegue la stagione del Teatro della Corte ospitando il nuovo spettacolo con Denny Mendez che domenica 24 ottobre, alle 18, sarà in scena con una divertente commedia, 'Il carro di Dionisio', dal dramma satiresco di Ettore Romagnoli.



A condividere il palco con l'ex Miss Italia, anche Vito Cesaro (regista), Massimo Pagano, Claudio Lardo, Christian Salicone e Filippo D'Amato.



Questo dramma satiresco è riconducibile nella sfera del culto del dio Dioniso, dio dell’estasi, del vino, dell’ebbrezza e della liberazione dei sensi. Il lavoro di adattamento dell’opera, nel rispetto del testo originario, lo ha reso più scorrevole, veloce, con battute comiche a chiusura che ne spostano l’asse da dramma in rime a commedia brillante – comica. Il Carro di Dioniso è stato rappresentato per la prima volta a Siracusa nel 1914, scritto da Ettore Romagnoli grecista e letterato italiano, docente universitario a Catania, Roma e Milano. I personaggi della commedia sono particolari, divertenti, caratterizzati e per certi versi surreali. Si muoveranno in una scena essenziale, sfavillante e colorata.