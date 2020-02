Dentro il magico comò con il Principe Mezzanotte

Non è un Principe azzurro ma è pallido come la luna, ama il buio e le stelle, non vive in un grande castello ma in un magico comò dove si è rifugiato per sfuggire a una perfida maledizione e, soprattutto, all’amore. Arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020 (doppio spettacolo con inizio alle 15.30 e alle 17.30) Il Principe Mezzanotte firmato dal pluripremiato regista Alessandro Serra che, dopo l’applauditissimo Macbettu in lingua sarda presentato lo scorso novembre, porta questa volta sul palcoscenico del Teatrone uno spettacolo a misura di bambino.



Il Principe Mezzanotte è una favola dal sapore antico sospesa fra ironia e poesia, che il pubblico vivrà a distanza molto ravvicinata: gli spettatori infatti entreranno in carne ed ossa nell’insolito castello in cui il Principe Mezzanotte si nasconde per evitare che si avveri la maledizione della perfida strega Valeriana, perdutamente innamorata di lui e, ahimè, non corrisposta. Il povero principe è costretto a sfuggire ai propri sentimenti per non diventare una creatura mostruosa… che ne sarà di lui? Niente paura: il coraggio permetterà al bene di trionfare sul male tra risate e colpi di scena.



Uno spettacolo affascinante, abitato da personaggi buffi e grotteschi e raccontato con uno stile insolitamente noir dal regista Alessandro Serra e dalla compagnia Teatropersona, il gruppo di fedelissimi attori con i quali condivide dal 1999 un lavoro di ricerca teatrale fondato sulla centralità dell’attore e sulla composizione dell’immagine. La compagnia produce spettacoli per bambini e adulti presentati in Italia, Francia, Russia, Svizzera, Polonia, Corea del Sud, Germania, Spagna.



La rassegna Teatro Bambino è realizzata con la consulenza artistica del teatroescuola - ERT Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e il sostegno dell’impresa di edilizia sostenibile f.lli Rossi di Variano di Basiliano (UD). Fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini promosso da Teatro Bambino del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e da Contatto TIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.



Ultimissimi posti disponibili acquistabili alla Biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. Online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e alla Libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani), il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.00. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it.



Sabato 1 febbraio 2020 - ore 15.30 e 17.30

Domenica 2 febbraio 2020 - ore 15.30 e 17.30

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

IL PRINCIPE MEZZANOTTE

testo, regia, scene, luci Alessandro Serra

realizzazione ombre Chiara Carlorosi

produzione Sardegna Teatro - Compagnia Teatropersona

pubblico sul palco, max 80 persone

età consigliata dai 5 anni