Dettagli teatrali tra uomo e natura

Non solo teatro, ma una festa a 360 gradi per la nuova rassegna di Teatro Sosta Urbana, Dettagli, che quest’anno si divide in due momenti: uno estivo e uno autunnale, partendo in un luogo simbolo udinese come Parco Sant’Osvaldo. La squadra non cambia, l’associazione culturale Teatro della Sete e il suo collettivo di artisti L’Amalgama, così come la voglia di realizzare appuntamenti che puntino alla coesione della comunità, come spiega il direttore artistico, Andrea Collavino: “Volevamo vivere un luogo aldilà degli spettacoli, proponendo diverse attività per permettere alla gente di incontrarsi in un posto ricco di stimoli”.



La parte estiva di Dettagli cercherà di esplorare il binomio che lega l’uomo alla natura e sarà incentrato sulla conoscenza dell’ambiente. Tema dell’anno: “le opere umane della natura”, omaggio all’anniversario di Leonardo Da Vinci. Venerdì 2 si parte con i workshop (a cura di Annamaria Lo Monaco del gruppo Gestalt Udine e di SpiceLapis), si prosegue con il teatro di S/confinate, dedicato alla figura fmminile, seguito da Vennero in tanti e si chiamavano gente, un omaggio a Spoon River e a De André. Sabato 2, la seconda parte di S/confinate e lo spettacolo Stasera sono in vena con Oscar De Summa. Domenica 3, ultima parte del progetto S/confinate con Serena di Blasio e Saduros, ispirato allo scrittore russo non-sense Danil Charms. Ogni serata chiuderà con un Dj set.