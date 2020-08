Di là del mare, uno spettacolo di burattini, marionette, pupazzi e attori

Dopo “Le Primizie” dell'Arlecchino Errante, torna dal 19 agosto al 2 settembre, per il quarto anno consecutivo, l'appuntamento estivo de Teatri nel giardino del mondo, rassegna teatrale che costituisce una sorta di anticamera, e secondo passo di avvicinamento dopo le citate Primizie, del Festival autunnale de L’Arlecchino Errante. Come sempre la rassegna a ingresso libero è proposta ai cittadini pordenonesi di tutte le età nel bellissimo parco della Casa Madonna Pellegrina ed è organizzata dalla Scuola Sperimentale dell’Attore e L’Arlecchino Errante insieme con la Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina e la Caritas diocesana, la cooperativa Nuovi Vicini, il Comune di Pordenone (nel cui cartellone estivo di eventi gli spettacoli sono inseriti), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, Fondazione Friuli.



“Una rassegna che invita la città di Pordenone e il territorio a godersi lo splendido parco, in cui ogni spettacolo avverrà in un angolo diverso, e che viene dedicata alla “bio”-diversità – ha spiegato Ferruccio Merisi, presidente della Scuola -. Come sempre ci saranno: uno spettacolo di “altre forme di vita”, uno spettacolo clownesco e uno spettacolo di contaminazione teatro-musica. Dovendo rinunciare alla consueta componente internazionale, le “altre forme di vita” sono quest’anno affidate a marionette, pupazzi, burattini, che nello spettacolo di inaugurazione muovono un’interessante sfida all'attore su chi è più vivo”.



La rassegna infatti parte mercoledì 19 agosto alle 19 con lo spettacolo “Di là del mare” della compagnia di Walter Broggini, con la collaborazione di Ortoteatro. Sul palco Fabio Scaramucci e Walter Broggini.Si tratta di uno spettacolo di burattini, marionette, pupazzi e attori. La storia narra un viaggio speciale: il protagonista di quest'avventura, di storie ne conosce proprio tante, dal momento che è un bibliotecario. Si chiama Berto e all'improvviso, dopo essersi appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce. Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente.In caso di maltempo, lo spettacolo si farà nel salone di Casa Madonna Pellegrina. L'ingresso allo spettacolo è libero ma con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme anti Covid19. Per prenotarsi è sufficiente telefonare al numero 351 8392425, anche usando WhatsApp (dalle ore 16 del giorno dello spettacolo).“L’arena all'aperto, con il sistema a sedute degradanti e distanti inventato dalla Scuola Sperimentale dell'Attore – ha spiegato Merisi -, è una vera e propria scenografia che contiene il pubblico. Gli attori e i musicisti, in congrua e corretta distanza, la utilizzano per offrire nuovi punti di vista. A seconda degli angoli del parco scelti di volta in volta, le capienze potranno cambiare. Per questo, dato che nell’emergenza non si possono accettare eccedenze di spettatori, è molto raccomandata la prenotazione”.La rassegna estiva proseguirà mercoledì 26 agosto alle 19 con Bang Bang, della Compagnia Hallequin, con Daria Sadovskala e Martina Santelia per la regia di Ferruccio Merisi. Chiude la rassegna, lo spettacolo Classica for Dummies di Microband con Luca Domenicali e Danilo maggio. Questo spettacolo conclusivo si terrà mercoledì 2 settembre alle ore 19.La rassegna vuol essere una sorta di cross over culturale e presentare linguaggi e temi “lontani e vicini”. Il luogo che la ospita è una delle ricchezze di Pordenone: il parco della Casa Madonna Pellegrina e i temi trattati parlano di valori e di biodiversità culturali.