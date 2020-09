Di nuovo in ‘camera’ dopo il lockdown

Chamber Music riparte al ‘Miela’ di Trieste con giovani interpreti di fama e un ‘recupero’

Settembre nel segno della cameristica al Teatro Miela di Trieste per la ripresa di Playing, la stagione di Chamber Music interrotta in primavera dal lockdown, che riparte con un recupero e cinque serate del Festival pianistico, 19a edizione della vetrina solistica ‘Giovani interpreti e grandi Maestri’, con interpreti del panorama internazionale. Lunedì 7 il via, con una sostituzione dell’ultimo momento: al posto del Quartetto Savinio, già programmato in primavera, un evento in anteprima nazionale: The young Beethoven. Il giovane Beethoven, nei 250 anni dalla nascita del compositore. La produzione è dello storico della musica Sandro Cappelletto, che firma testo e drammaturgia e in scena sarà voce narrante, con il pianista Marco Scolastra che restituirà al pubblico le sonorità della produzione giovanile di Beethoven.

Lunedì 14 si prosegue col recupero del concerto del Quartetto Werther, 3° al Premio Trio di Trieste 2019, il 23 il festival riprende con Luca Buratto, vincitore all’Honens International Piano Competition di Calgary. Lunedì 28 arriva Severin von Eckardstein, pianista tedesco con solida presenza sui palchi di tutto il mondo, con un programma di Schubert, Godowsky e Liszt. Il 5 ottobre, pianoforte a 4 mani con Antonio Valentino e Claudio Voghera del Trio Debussy e Johannes (musiche di Mozart, Schumann, Brahms e Schubert).Il 12 ottobre torna la pianista Martina Filjak, fra i più entusiasmanti giovani artisti anche per personalità carismatica e magnetica presenza scenica. Gran finale il 19 ottobre con Dénes Várjon, musicista universale e una delle figure più interessanti del panorama internazionale.