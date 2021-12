Diabolik, esce al cinema il primo capitolo della saga firmata Manetti Bros

Esce oggi in sala il primo capitolo della saga firmata dai fratelli Manetti e dedicata al mitico Diabolik. Un primo capitolo che ha le sue radici in Fvg, essendo stato girato anche in regione. Proprio pochi giorni fa la troupe è stata nuovamente ospite in regione per girare le riprese de secondo capitolo della saga.



C'è grande attesa per questo film, che doveva uscire già nel 2020 ma il Covid si è messo di mezzo, facendo saltare tutto. Un film che vede protagonisti Luca Marinelli nei panni di Diabolik, mentre Eva Kant avrà il volto di Miriam Leone e l'ispettore Ginko, loro acerrimo nemico, sarà interpretato da Valerio Mastandrea. Un cast di tutto rispetto, valorizzato da un'ambientazione plastica e fumettistica, tipica degli Anni '60, periodo di riferimento per il cinema dei Manetti Bros.



La critica si è già divisa, tra entusiasti e delusi. Impossibile un verdetto unanime, perché il Re del Terrore ha tanti fan e non sempre le trasposizioni cinematografiche soddisfano il palato di fan tanto esigenti. Ognuno, insomma, ne tragga la propria opinione. Noi, però, in attesa di poter ammirare sullo schermo le malefatte del ladro nato dalla matita delle sorelle Angela e Luciana Giussani, vogliamo credere che questo primo capitolo sia l'inizio di un'avventura cinematografica promettente e di rilancio del cinema italiano.