Dialetti in tourné a Turriaco

Venerdì 21 agosto prossimo a Turriaco si aprirà un fine settimana all’insegna del teatro, seppur nel rispetto della normativa Covid in essere. Il Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl si è fatto promotore della rassegna teatrale “Dialetti in tournée” in cui troveranno spazio anche le premiazioni del settimo Concorso “Teatro in piazza”. A ospitare l'evento, a partire dalle 21.00 di venerdì appunto, sarà piazza Libertà.

Il concorso, promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale, della FITA - UILT regionale, dell’Associazione Culturale Bisiaca, della Banca di credito cooperativo e della Pro Loco Turriaco, ha avuto come giurati l’attore e regista professionista Enrico Cavallero, il giornalista Ivan Bianchi, il professore universitario Paolo Quazzolo e, per il Circolo Brandl, Fulvia Cristin, referente della compagnia teatrale del Circolo stesso e il presidente del sodalizio, Elisa Baldo. Il lavoro della giuria non è stato semplice: quest’anno sono giunti ben otto copioni, provenienti da tutto il Nord Italia a testimonianza delle parlate veneta (in diverse sue varianti) e triestina. Dopo un’attenta analisi e un ampio confronto, la giuria ha redatto una riflessione che verrà proposta proprio nella serata di venerdì prossimo, accompagnata da alcune letture tratte dai copioni segnalati e da quello vincitore.



La serata si concluderà, poi, con uno spettacolo a leggio proposto dal Gruppo teatrale del Circolo Brandl ad apertura ufficiale della Rassegna “Dialetti in tournée”Il Concorso “Teatro in piazza” ha come obiettivo quello di valorizzare la scrittura teatrale dialettale veneta in tutte le sue varianti locali, nonché incoraggiare la diffusione dei linguaggi del teatro soprattutto tra le giovani generazioni. Si tratta di una delle iniziative che il circolo promuove anche nell’ottica della promozione del Territorio, della sua lingua, storia e tradizioni. Simile finalità viene ad assumere anche la rassegna teatrale che viene organizzata sul territorio ormai da anni la quale, oltre a uno scopo ovviamente ricreativo, intende tenere alta l’attenzione sui vari spaccati linguistici e culturali locali e sul teatro delle piccole compagnie amatoriali costituenti un tessuto importante per la nostra Regione.“Negli anni, avendo conosciuto diverse realtà anche nell’ambito dell’area pordenonese e triestina, possiamo affermare che l’ambiente del teatro in regione è molto fervente, quasi un’oasi in cui si riescono ad assaporare momenti di vita diversi, alternativi, ricchi di condivisione, sostegno e aiuto reciproci.” – affermano i membri della compagnia del Circolo Brandl – “Non solo: il teatro arriva a promuovere luoghi e contesti che, altrimenti, non sempre potrebbero godere di ampio pubblico”.A proposito di pubblico quest’anno le misure restrittive ci permetteranno di ospitare un numero inferiore di persone rispetto alle edizioni passate per permettere un adeguato distanziamento.La rassegna proseguirà nelle serate di sabato 22 e domenica 23 agosto rispettivamente con gli amici di San Giovanni (de L’Armonia di Trieste) e con le compagnie di Chions e Pasian per uno spettacolo dedicato al Baccalà. Dialetti in tournée si chiuderà poi il 5 settembre con il tradizionale concerto tenuto dalla Società filarmonica di Turriaco che, quest’anno, festeggia il suo 150esimo dalla Fondazione.