Dialoghi, a Villesse 'Odissee Fantasy'

Primo appuntamento in musica per la sessione autunnale del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi”.



Venerdì 3 settembre alle ore 21.00, a Villesse, nel Parco di Palazzo Ghersiach (in caso di maltempo Sala Parrocchiale) si terrà il concerto Odissee Fantasy dell’Orchestra d’archi Blu Strings, un ensemble formato da circa una ventina di giovani musicisti di età compresa fra i 22 e i 28 anni, appartenenti all’Associazione culturale Artegioia di Remanzacco.



Archi, tastiera e percussioni, diretti dalla maestra Antonella Tosolini.