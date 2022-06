Dialoghi al via con il concerto per la Pace a Monte Santo

Serata inaugurale in grande stile per il Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi che, sabato 4 giugno alle 18.30, farà tappa al Monastero di Monte Santo - Sveta Gora a Nova Gorica con il Concerto per la Pace.

A esibirsi sarà la Gone With The Swing Big Band, capitanata dal maestro Raoul Nadalutti, un’orchestra jazz nata nel 1993 a Cormons che fa vivere il ricordo delle Big Band americane degli anni ‘30 e ’40. La Gone With The Swing Big Band si è esibita nei più bei teatri e piazze italiani, in Slovenia, Croazia, Austria e in trasmissioni televisive; ha partecipato inoltre a pregevoli manifestazioni jazzistiche.

Fra qualche brano di Glenn Miller e un altro Duke Ellington; qualche pezzo latino e qualche composizione inedita, la serata scorrerà all’insegna della buona musica della condivisione e della pace. “Ci piacerebbe che questo diventasse un appuntamento annuale - sottolinea il direttore artistico dell’associazione Culturaglobale, organizzatrice del Festival, Renzo Furlano - e l’abbiamo volutamente organizzato in una zona che è stata teatro di guerre ed episodi tristi della storia, perché pensiamo che un evento musicale, in un momento come questo, di difficoltà e incomprensioni in diverse zone del mondo, possa dare un piccolo segno dal significato profondo e importante per il dialogo e la Pace tra i popoli”.

Dialoghi è anche solidarietà. In tutte le tappe, infatti, saranno raccolti fondi per sostenere il Cro di Aviano - Istituto nazionale Tumori, struttura di ricovero e cura a carattere scientifico.

Dialoghi è sostenuto da Regione, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop Fvg e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

La VII edizione, che ha come sottotitolo “tempo, spazio, memoria. Metamorfosi”, toccherà oltre 40 siti diversi e 16 Comuni per un totale di 60 eventi nell’anno 2022.

Tutti gli incontri sono ad entrata libera e gratuita.

Tutto il programma su www.dialoghi.eu. Scopri tutti gli appuntamenti e i loro siti con l’app: 2205980.igenapps.com