Dialoghi, alla scoperta del Borgo antico di Giassico con libri, musica e poesia

Si avvicina un altro interessante pomeriggio estivo per “dialoghi” Festival itinerante del giornalismo e della Conoscenza. Un’ altra domenica, ricca di appuntamenti che accompagneranno il pubblico alla scoperta del Borgo antico di Giassico, nel Comune di Cormòns, dove i privati apriranno i loro splendidi giardini per un pomeriggio di letteratura, musica e poesia.



Il 27 luglio si partirà alle ore 17.00 nella Casa Francesco di Manzano per un “Viaggio musicale” che vedrà protagoniste Mariko Masuda&Tatiana Donis, rispettivamente al violino e all’arpa.



A seguire, alle 18.00 a Casa Ponca, Maurizio Mattiuzza presenterà la plaquette Scale di un altro colore (2021) delle Edizioni Culturaglobale. A dialogo con l’autore sarà Pericle Camuffo, italianista e scrittore; l’incontro verrà accompagnato dai “paesaggi sonici” di Davide Sciacchitano.



Ultimo appuntamento della giornata a Casa Riz alle 19.00, con il divertente libro di Paolo Mosanghini Tre vedove quasi inconsolabili. A condurre la presentazione sarà Luana De Francisco, giornalista del “Messaggero Veneto” e “La Repubblica”.